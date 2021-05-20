Зеленскому на пресс-конференции пришлось оправдываться за «дело Шеремета» Янина Соколовская

2021-05-20 15:51 925

Президенту Зеленскому сегодня на пресс-конференции пришлось оправдываться за «дело Шеремета». После фактического развала основной версии следствия понятно, что он чувствует себя, мягко говоря, крайне неловко – ведь он лично поддержал именно эту версию. И теперь заслуженно получает свою порцию негатива. Президент настолько зол, что даже заявил – Авакову придется уйти, если дело окончательно развалиться. Но эта связанная с Аваковым история, похоже, не последняя, за которую Зеленскому придется краснеть. Большой привет может прилететь ему из Харькова, где в октябре должны состояться внеочередные выборы городского головы и где человеком главы МВД, а также зам.главы ОП Кирилла Тимошенко называют нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова.

При этом сам Терехов уверенно превращается в деятеля, с которым опасно иметь дело, если дорожишь собственной репутацией. Его недавнее молчаливое одобрение агрессии собственной охраны против журналиста, задавшего неудобный Терехову вопрос, уже стало предметом разбирательств в парламентском комитете по свободе слова. И, конечно же, сам инцидент однозначно разозлил других журналистов.

И тут последствия для Терехова могут быть гораздо более скорыми и жесткими, чем от парламентских заседаний. Конфликт чиновников с медийщиками еще никогда не заканчивался хорошо для чиновников. А "грешки" Терехова даже нет необходимости как-то особо разыскивать – у харьковских антикоррупционеров накопилось уже пару десятков примеров явно некорректного расходования средств городского бюджета.

Желающие копнуть поглубже легко могут вытянуть на поверхность историю о том, как Игорь Терехов стал секретарем горсовета, а затем и и.о. мэра сразу после смерти Геннадия Кернеса. Вопрос о том, как подпись Кернеса появилась под обращением от его имени к депутатам, когда сам Кернес был в коме, так и остается без ответа со стороны силовых и судебных органов. Но у СМИ процедура рассмотрения подобных загадочных историй покороче, чем у следователей. Так что Терехова на протяжении всей его избирательной кампании ждет заслуженное внимание масс-медиа со всеми негативными последствиями для его репутации.

И если раньше скандалы с Тереховым практически не выплескивались за пределы Харькова, то ближе к выборам они станут общенациональным достоянием. В таком случае речь пойдет уже не только о репутации одного Терехова.

"Стиль Терехова" стал понятием нарицательным и неприемлемой дичью практически для всех регионов Украины. Вспомнить, например, историю с поджогом машин сотрудников критикующего Терехова издания. И – да, это ж еще почти полгода до первого тура выборов.