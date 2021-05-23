Размышления не-политолога. Семен Глузман

2021-05-23 09:47 370

Будущее Украины предсказывать не сложно. Постепенное накопление некомпетентности и самовлюбленности власть имущих неизменно заканчивается прорывом созревшего гнойника. И затем, по мере заживления кожи, начинается очередное накопление некомпетентности и самовлюбленности. Меняются только имена. А эти имена, зачастую не имеющие под собой личности, следуют единственному понятному для них принципу пропаганды – говорить с публикой так, чтобы тебя понял самый тупой. Высший пилотаж – говорить языком Эллочки людоедки. Но это у некоторых наших политиков не всегда получается, мешает излишняя образованность.

В современной России ситуация проще. Там пропаганда имеет лишь одно направление. Как и положено авторитарно управляемому государству. Прекрасно выразил это известный московский журналист: «Это становится привычкой. Каждые выходные смотреть Киселева и Соловьева и расчесывать себе язвы патриотизма. И не только себе одному».

Московский пропагандист – словно чеховская душечка, абсолютно сливавшаяся с тем мужчиной, с которым жила в тот момент. Он слился с мужчиной Путиным давно и прочно, напрочь забыв о своем молодом свободомыслии во времена гласности и перестройки.

Мы действительно отличаемся. Прав был лучший наш президент Леонид Данилович Кучма, Украина – не Россия. Но отличаемся совсем не радикально. Как и у наших северных соседей наш главенствующий ментальный признак – высшая степень коррупции, коррупция сознания.

Много мыслей посетило меня при лицезрении очередной, такой редкой пресс-конференции Владимира Александровича Зеленского. Уже совсем немолодого, уставшего человека, явно тяготящегося общением с журналистами и самим своим ремеслом. Ему трудно. И не только из-за в принципе нерешаемой в близком будущем ситуации с Крымом и Донбассом. Он уже понимает многое, но по-прежнему не готов принять основное для себя решение – стать президентом украинского народа, а не своего порочного окружения. На фоне которого оппозиционеры Кива и Рабинович выглядят вполне достойными и эффективными политиками.

Что впереди? Очередное гноетечение. Там, под кожей ткани уже разлагаются, гной накапливается. Плохо, очень плохо. Необходима срочная терапия. Социальными антибиотиками и, если не помогут, иссечением больных тканей, вскрытием гнойника.

Запад нам не поможет (опять цитирую Ильфа и Петрова). Прежняя, искренняя симпатия к нам Запада ушла, растворилась. Нас презирают, от нас устали. Не будь рядом непредсказуемого диктатора Путина, от нас бы полностью отвернулись. Оставив нам в пользование Ульяну Супрун и парочку сытно присосавшихся к Украине американских и европейских соросят.

Третий Майдан, третий социальный взрыв? На этот раз – с еще более обильной кровью? Неужели в этом наша судьба…

Источник фб