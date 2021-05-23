ИТОГИ ЕВРОВИДЕНИЯ: КЛУБ ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ СМЕНИЛ СОСТАВ Янина Соколовская

2021-05-23 10:12 1258
 
По итогам Евровидения Украину могут порадовать два момента:
 
1. На конкурс в третий раз не потратимся;
2. Несмотря на усилия профессионального жюри, дающего 50% голосов, забросившего Украину на 10 место и поставившегося Россию на 9, Украина по итогам зрительского голосования вышла на 5 место, оставив РФ далеко позади (364 балла Украина, 104 - РФ). https://t.me/yanina_sokolovskay/512.
Учитывая политизированность голосования на этом, казалось бы, песенном конкурсе, посмотрите, как распределились голоса жюри, кто дал Украине 12 баллов и кто поставил 0 (последние, за редким исключением, вполне предсказуемы).
Тройка лидеров наших симпатий ввглядит так: максимальные 12 баллов поставила, конечно же, Литва. Бельгия дала 10 и Грузия-7.
Изучите список детально, он дает представление о новом составе "Клуба друзей Украины":
Израиль – 4
Польша – 0
Сан-Марино – 0
Албания – 0
Мальта – 5
Эстония – 4
Северная Македония – 0
Азербайджан – 6
Норвегия – 3 бали
Іспания – 0
Австрия – 0
Великобритания – 0
Италия – 1
Словения – 0
Греция – 1
Латвия – 7
Ирландия – 6
Молдова – 0
Сербия – 0
Болгария – 0
Кипр – 0
Бельгия – 10
Германия – 5
Австралия – 5
Финляндия – 0
Португалия – 2
Исландия – 3
Румыния – 5
Хорватия – 0
Чехия – 0
Грузия – 7
Литва – 12
Дания – 0
Россия – 0
Франция – 0
Швеция – 8
Швейцария – 0
Нидерланды – 3.
На этом песни закончились, начались политические выводы.
 

 

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