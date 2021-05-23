ИТОГИ ЕВРОВИДЕНИЯ: КЛУБ ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ СМЕНИЛ СОСТАВ Янина Соколовская

2021-05-23 10:12 1258

По итогам Евровидения Украину могут порадовать два момента:

1. На конкурс в третий раз не потратимся;

2. Несмотря на усилия профессионального жюри, дающего 50% голосов, забросившего Украину на 10 место и поставившегося Россию на 9, Украина по итогам зрительского голосования вышла на 5 место, оставив РФ далеко позади (364 балла Украина, 104 - РФ). https://t.me/yanina_sokolovskay/512

Учитывая политизированность голосования на этом, казалось бы, песенном конкурсе, посмотрите, как распределились голоса жюри, кто дал Украине 12 баллов и кто поставил 0 (последние, за редким исключением, вполне предсказуемы).

Тройка лидеров наших симпатий ввглядит так: максимальные 12 баллов поставила, конечно же, Литва. Бельгия дала 10 и Грузия-7.

Изучите список детально, он дает представление о новом составе "Клуба друзей Украины":

Израиль – 4

Польша – 0

Сан-Марино – 0

Албания – 0

Мальта – 5

Эстония – 4

Северная Македония – 0

Азербайджан – 6

Норвегия – 3 бали

Іспания – 0

Австрия – 0

Великобритания – 0

Италия – 1

Словения – 0

Греция – 1

Латвия – 7

Ирландия – 6

Молдова – 0

Сербия – 0

Болгария – 0

Кипр – 0

Бельгия – 10

Германия – 5

Австралия – 5

Финляндия – 0

Португалия – 2

Исландия – 3

Румыния – 5

Хорватия – 0

Чехия – 0

Грузия – 7

Литва – 12

Дания – 0

Россия – 0

Франция – 0

Швеция – 8

Швейцария – 0

Нидерланды – 3.

На этом песни закончились, начались политические выводы.