ГРЯДЕТ "ПЕРЕЗАГРУЗКА" В ОТНОШЕНИЯХ ЗАПАДА С РОССИЕЙ? Максим Яли

2021-05-25 12:21 333

В понедельник в Брюсселе на саммите стран ЕС началась дискуссия о дальнейшем развитии отношений с Россией.

В частности, обсуждалось ее участие во взрывах на складах вооружений в Чехии, спровоцировавший "дипломатическую войну" и высылку российских дипломатов из посольств отдельных стран ЕС.

Страны Балтии, Польши и Чехии, которые выступают по этому вопросу единым фронтом, как и по акту "воздушного пиратства" с посадкой самолета компании "Ryanair" и аресту сооснователя тг-канала " NEXTA" Протасевича , ожидаемо высказались за усиление санкций против РФ.

Но, как известно, не они играют "главную скрипку" при принятии решений в ЕС, а Франция и Германия, как наиболее развитые экономики.

Учитывая, что они являются также участниками "Нормандского формата", они не могут в открытую заявить о желании начать деэскалазию в отношениях с РФ и начале ппоцесс снятия санкций.

Эта роль была отведена представителю одной и шести стран-основателей ЕС - Люксембургу.

Так, премьер Люксембурга предложил ЕС в отношения с РФ перейти к "спирали деэскалации".

Цитата: "С Россией необходимо избегать наложения санкций на санкции, а, напротив, перейти к спирали деэскалации", - сказал Беттель перед началом встречи лидеров стран ЕС.

Напомню, что в ближайшие недели президент США Джо Байден прилетит в Брюссель на саммит с ЕС, G-7 и НАТО.

И по результатам саммита ЕС, который завершится сегодня, можно будет уже оценивать новую политику коллективного Запада в отношениях с Россией.

Судя по подобным заявлениям, можно с большой долей вероятности сделать следующие выводы:

Новых жёстких санкций в отношении с РФ ни от ЕС, ни от США не будет.

ЕС в ближайшем времени намерен начать политику "перезагрузки" с РФ и начать процесс снятия секторальных санкций, от которых страдают экономики ведущих стран ЕС.

Это уже продемонстрировал дипломатический скандал, связанный со взрывами боеприпасов в Чехии. Ни одна страна-тяжеловес не выслала дипломатов. И это был первый звоночек.

Ну а наши главные друзья и партнёры в ЕС - страны Балтии и Польша, к сожалению, критически зависят от субсидий из бюджета ЕС, который наполняют, в основном, крупнейшие экономики - Германия Франция и в Нидерланды.

Великобритания, которая рассматривает действия Кремля как враждебные не только для своей национальной безопасности, но и Европы в целом, а также оказывает активную помощь Украине в противостоянии российской агрессии, уже не является страной-участницей.

Так что ждем окончания саммита ЕС и итоговых заявлений, но особых иллюзий относительно новых санкций в отношении РФ я не испытываю.

Все ограничится санкциями против Беларуси и решением о запрете полётов европейских авиакомпаний в ее воздушном пространстве, которое уже принято.

Иными словами, Лукашенко "взял весь огонь на себя". Ему давно уже нечего терять.

Хотя сложно представить, что самолет компании "Ryanair " сажали без, как минимум, одобрения со стороны Кремля.