США И РФ: ПЕРЕГРУЗКА НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ Янина Соколовская

2021-05-29 09:08 444
 
Отменен уже третий рейс Москва-Париж, избравший маршрут в облет Беларуси. Таким образом Москва поддержала Минск в его самоизоляции. 
 
В качестве ответного шага от Лукашенко ждут признания Крыма российским. И все это - в преддверии встречи президентов РФ и США, где вышел закон об отрицании "российскости" Крыма. 
 
Складывается ощущение, что РФ так обрадовалось отмене части санкций в отношении Северного потока-2, что решила натаорить новых фолов, чтоб с ними явиться на встречу с Байденом и снизить ее результативность. 
 
Это - явное продолжение истории, когда Хиллари Клинтон вручила Сергею Лаврову символичную кнопку, на которой собирались написать PEREZARGUZKA (отношений), но по итогу (думаю, неслучайно) нарисовали PEREGRUZKA. Тогда Клинтон и Лавров, бодро смеясь и вполне символично, нажали на эту конпку одновременно. И вся перезагрузка тогда пошла миру на смех.
 
То, что делает РФ сейчас - это явная и  несвоевременная PEREGRUZKA отношений с демократическим миром. Это нежелание искать компромиссы и попытка перегнуть всех через колено и под себя.
 
Кстати, та самая кнопка была врученна Лаврову в том женевском Интерконтинентале, где 16 июня планируют встретиться президенты США и РФ. Символизм, говорящий сам за себя.

 

subscriber subscriber

Еще блоги

Янина Соколовская США И РФ: ПЕРЕГРУЗКА НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ 2021-05-29 09:08 444
Вадим Трюхан Про авіасполучення з Білоруссю: хотіли як краще, а вийшло як завжди 2021-05-26 13:00 1147
Максим Яли ГРЯДЕТ "ПЕРЕЗАГРУЗКА" В ОТНОШЕНИЯХ ЗАПАДА С РОССИЕЙ? 2021-05-25 12:21 1702
Янина Соколовская ИТОГИ ЕВРОВИДЕНИЯ: КЛУБ ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ СМЕНИЛ СОСТАВ 2021-05-23 10:12 2516
Семен Глузман Размышления не-политолога. 2021-05-23 09:47 1702
Янина Соколовская Зеленскому на пресс-конференции пришлось оправдываться за «дело Шеремета» 2021-05-20 15:51 5254
Максим Яли Печальные для Украины итоги встречи госсекретаря США Блинкена с Лавровым 2021-05-20 15:31 22792
Максим Яли Встреча Байдена с Путиным: почему "Северный поток-2" достроят 2021-05-19 16:45 4218
Все блоги

Блоги

Янина Соколовская США И РФ: ПЕРЕГРУЗКА НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ 444
Вадим Трюхан Про авіасполучення з Білоруссю: хотіли як краще, а вийшло як завжди 1147
Максим Яли ГРЯДЕТ "ПЕРЕЗАГРУЗКА" В ОТНОШЕНИЯХ ЗАПАДА С РОССИЕЙ? 1702
Янина Соколовская ИТОГИ ЕВРОВИДЕНИЯ: КЛУБ ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ СМЕНИЛ СОСТАВ 2516
Семен Глузман Размышления не-политолога. 1702
Янина Соколовская Зеленскому на пресс-конференции пришлось оправдываться за «дело Шеремета» 5254
Максим Яли Печальные для Украины итоги встречи госсекретаря США Блинкена с Лавровым 22792
Максим Яли Встреча Байдена с Путиным: почему "Северный поток-2" достроят 4218
Все блоги