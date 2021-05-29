США И РФ: ПЕРЕГРУЗКА НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ Янина Соколовская

2021-05-29 09:08 444

Отменен уже третий рейс Москва-Париж, избравший маршрут в облет Беларуси. Таким образом Москва поддержала Минск в его самоизоляции.

В качестве ответного шага от Лукашенко ждут признания Крыма российским. И все это - в преддверии встречи президентов РФ и США, где вышел закон об отрицании "российскости" Крыма.

Складывается ощущение, что РФ так обрадовалось отмене части санкций в отношении Северного потока-2, что решила натаорить новых фолов, чтоб с ними явиться на встречу с Байденом и снизить ее результативность.

Это - явное продолжение истории, когда Хиллари Клинтон вручила Сергею Лаврову символичную кнопку, на которой собирались написать PEREZARGUZKA (отношений), но по итогу (думаю, неслучайно) нарисовали PEREGRUZKA. Тогда Клинтон и Лавров, бодро смеясь и вполне символично, нажали на эту конпку одновременно. И вся перезагрузка тогда пошла миру на смех.

То, что делает РФ сейчас - это явная и несвоевременная PEREGRUZKA отношений с демократическим миром. Это нежелание искать компромиссы и попытка перегнуть всех через колено и под себя.

Кстати, та самая кнопка была врученна Лаврову в том женевском Интерконтинентале, где 16 июня планируют встретиться президенты США и РФ. Символизм, говорящий сам за себя.