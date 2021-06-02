Лукашенко признал "государственность ДНР"? Янина Соколовская

2021-06-02 11:12 925

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать интересующие их вопросы задержанному 23 мая бывшему главному редактору Telegram-канала "NEXTA" Роману Протасевичу.

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей - Ред.) будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.

По его словам, Протасевич "понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - заявил Лукашенко.

При этом приглашение неких "следователей из ДНР" президентом Беларуси фактически означает юридическое признание этой "республики", которую в Украине называют не иначе, как террористическим формированием.