Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать интересующие их вопросы задержанному 23 мая бывшему главному редактору Telegram-канала "NEXTA" Роману Протасевичу.
"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей - Ред.) будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.
По его словам, Протасевич "понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - заявил Лукашенко.
При этом приглашение неких "следователей из ДНР" президентом Беларуси фактически означает юридическое признание этой "республики", которую в Украине называют не иначе, как террористическим формированием.