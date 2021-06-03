ЗАКОН ОБ ОЛИГАРХАХ: АНЕКДОТ ОТ КОНТРОЛЕРА ДО КОМПОСТЕРА Янина Соколовская

2021-06-03 08:57 2775

Фантастический по задору и гениализму законопроект о борьбе с олигархами подали зеленские в Верховную Раду. Была б счастлива думать, что это фейк, но нет. Потому оглашу особо прекрасные его моменты.

Согласно законопроекту, теперь в юридическую норму вводится понятие "смотрящего" за бизнесом, только называться он будет "контролер" (надеюсь, в оранжевом жилете и с компостером, хотя эта норма пока в законе не значится).

Кроме того, вводится обязательное самостукачество - сотворение доносов на себя самоё. Называться они станут "декларация о контактах". Их нужно будет составлять и отправлять "куданадо" (кстати, в законе не написано, куда именно), если ты поговорил с олигархом хоть лично, хоть он-лайн, хоть о погоде. В самодоносе нужно будет указывать тему, содержание и продолжительность беседы, чем бы и где бы она ни закончилась.

В то же время олигархи будут подобны прокаженным, ходившим в давние времена с колокольчиками для отпугивания людей - перед началом разговора с любым человеком они должны его предупредить, что они - олигархи (чтоб он подготовился к написанию доноса).

Представляю себе диалог:

- Я Игорь и я олигарх, подайте-ка мне ананасов-рябчиков!

И в ответ - разбегающиеся ляпкины-тяпкины и прочие тряпкины, потому что не отчитаться и не отписаться за тех рябчиков.

Самодоносы о любых контактах с олигархами должны будут писать все, от президента до дальнего патрульного. Трудней всего, конечно, будет депутатам и президентам: увидел себя в зеркале, перебеседовал сам с собой - пиши донос. Тут правители (честь им и хвала!) берут на себя удар и непосильный труд на благо великой Родины.

Само понятие "олигарх" в законе туманится и размывается слегка. Называются четыре внеполовых признака олигарха, согласно которым я и многие коллеги - вполне себе олигархи, потому что "принимаем участие в политической жизни и значительно влияем на СМИ". При этом что такое это "значительно" закон не оговаривает.

Да и зачем это расписывать, если "решение о признании персоны олигархом принимает СНБО" - тот самый золотой ключик, обнаруженный нынешней правящей командой и помещаемый ей во все скважины?

С помощью этого же СНБО-инструмента и за хорошее поведение олигархов будут исключать из списка. Для этого олигарх должен составить на себя донос, что он влиятельным не является. Но вряд ли эта самоуничижительная опция будет востребована, олигархи ее явно не переживут.

Закон и без этого унижения бьет по из имиджу, прописывая, что "безупречной деловой репутации" отныне будут лишены владельцы СМИ, скупившие их за дешево (что такое дешево - остается в юридическом тумане), а также те, кто хотя б намеревался купить СМИ. Без репутации останутся граждане, "плохо выполняющие обязательства по уплате налогов (а как же схемы и прочие офф-шоры?), а также до кучи всяческие террористы и судимые.

При этом проверкой деловой репутации будет заниматься... нет, не СНБО, а Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Да, совет - не следственный орган, зато он звучит красиво.

Закон прекрасен всем. Особенно - шансом превратить глобальную борьбу с олигархизацией Украины в скетч для сцены КВН. Но есть и недочет: чтобы качественно пометить олигархов, чтоб их было издалека видать и чтоб не заставлять народ кропать лишние доносы, надо б им нашивки на одежду юридически одобрить. Например - знак золотого доллара. А если кто победнее, то - желтого. Кстати, где-то это уже было.