Телефонна розмова Зеленський - Байден: прорив чи поразка? Вадим Трюхан

2021-06-08 08:07 148

Сам факт того, що відбулася телефонна розмова між президентами Джо Байденом та Володимиром Зеленським безперечно позитивний.

По-перше, дотримана логіка, за якою перед зустріччю з Владіміром Путіним господарю The White House слід переговорити з главоюю Української Держави. Відповідно критикам і в Україні, і в самих США доведеться шукати іншого приводу для криків #зрада.

По-друге, часові рамки і місце особистої зустрічі між українським та американським лідерами набуло чітких обрисів, - до 31 серпня ц.р., Вашингтон DC.

Проте є одне невеличке, але суттєве "АЛЕ". Запрошення Президента України у Вашингтон означає не що інше, як те, що в Білому домі було ухвалено рішення: а) не зустрічатися з Президентом України під час європейського турне Президента США, яке розпочнеться вже через три дні, б) утриматися від участі у широко анонсованому саміті "Кримської платформи" на рівні глави держави.

І якщо до а) ще можна ставитися спокійно, то б) насправді дуже серйозна дипломатична поразка Києва. Адже відтепер розраховувати на широке представництво інших наших партнерів на найвищому рівні не доводиться. І це прикро.

subscriber subscriber

Еще блоги

Вадим Трюхан Телефонна розмова Зеленський - Байден: прорив чи поразка? 2021-06-08 08:07 148
Вадим Трюхан ТЕРПІННЯ У СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРАМИ - ЗАПОРУКА ВИЖИВАННЯ УКРАЇНИ 2021-06-03 10:00 1147
Янина Соколовская ЗАКОН ОБ ОЛИГАРХАХ: АНЕКДОТ ОТ КОНТРОЛЕРА ДО КОМПОСТЕРА 2021-06-03 08:57 10138
Янина Соколовская Лукашенко признал "государственность ДНР"? 2021-06-02 11:12 1924
Игорь Попов За 7 років вичерпали себе Мінські домовленості, Мінський процес і сам Мінськ 2021-05-31 09:02 851
Янина Соколовская США И РФ: ПЕРЕГРУЗКА НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ 2021-05-29 09:08 1702
Вадим Трюхан Про авіасполучення з Білоруссю: хотіли як краще, а вийшло як завжди 2021-05-26 13:00 2331
Максим Яли ГРЯДЕТ "ПЕРЕЗАГРУЗКА" В ОТНОШЕНИЯХ ЗАПАДА С РОССИЕЙ? 2021-05-25 12:21 2405
Все блоги

Блоги

Вадим Трюхан Телефонна розмова Зеленський - Байден: прорив чи поразка? 148
Вадим Трюхан ТЕРПІННЯ У СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРАМИ - ЗАПОРУКА ВИЖИВАННЯ УКРАЇНИ 1147
Янина Соколовская ЗАКОН ОБ ОЛИГАРХАХ: АНЕКДОТ ОТ КОНТРОЛЕРА ДО КОМПОСТЕРА 10138
Янина Соколовская Лукашенко признал "государственность ДНР"? 1924
Игорь Попов За 7 років вичерпали себе Мінські домовленості, Мінський процес і сам Мінськ 851
Янина Соколовская США И РФ: ПЕРЕГРУЗКА НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ 1702
Вадим Трюхан Про авіасполучення з Білоруссю: хотіли як краще, а вийшло як завжди 2331
Максим Яли ГРЯДЕТ "ПЕРЕЗАГРУЗКА" В ОТНОШЕНИЯХ ЗАПАДА С РОССИЕЙ? 2405
Все блоги