Телефонна розмова Зеленський - Байден: прорив чи поразка? Вадим Трюхан

2021-06-08 08:07 148

Сам факт того, що відбулася телефонна розмова між президентами Джо Байденом та Володимиром Зеленським безперечно позитивний.

По-перше, дотримана логіка, за якою перед зустріччю з Владіміром Путіним господарю The White House слід переговорити з главоюю Української Держави. Відповідно критикам і в Україні, і в самих США доведеться шукати іншого приводу для криків #зрада.

По-друге, часові рамки і місце особистої зустрічі між українським та американським лідерами набуло чітких обрисів, - до 31 серпня ц.р., Вашингтон DC.

Проте є одне невеличке, але суттєве "АЛЕ". Запрошення Президента України у Вашингтон означає не що інше, як те, що в Білому домі було ухвалено рішення: а) не зустрічатися з Президентом України під час європейського турне Президента США, яке розпочнеться вже через три дні, б) утриматися від участі у широко анонсованому саміті "Кримської платформи" на рівні глави держави.

І якщо до а) ще можна ставитися спокійно, то б) насправді дуже серйозна дипломатична поразка Києва. Адже відтепер розраховувати на широке представництво інших наших партнерів на найвищому рівні не доводиться. І це прикро.