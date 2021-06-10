2021-06-10 18:47 629

Чудеса продолжаются в Харькове. Там суд отказал мэрии в иске о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова . Но самое смешное, что мэрии, похоже, судиться и не сильно надо было. Ее представители просто не пришли.

Напомню, что проспекту имя Жукова решил вернуть в феврале 2021 года горсовет. Это был третий заход на круг переименования. И понятно, почему: Терехов при каждом удобном случае клянется-божится, что отвоюет прежнее название проспекта, но на судебные заседания ни он, ни его представители при этом не ходят. Особенно запомнился его эфир в «Право на власть» накануне 9 мая, где он обещал, что Жуков был, есть и будет в Харькове. И при этом в суде активности Терехов не проявлял.

Это и заставляет думать, что Терехов использует сюжет с проспектом Жукова-Григоренко исключительно как элемент предвыборной риторики, думая, что ностальгирующей по ссср части электората это приятно слышать. Судя по реальным действиям, Терехов предпочитает просто слить тему проспекта. Для того, чтобы иметь весомые аргументы в суде, ему следовало бы организовать общественные слушания об обратном переименовании.



Но дело в том, что результат таких слушаний нельзя предсказать определенно, и любой из них можно повернуть против Терехова – если на слушаниях большинство харьковчан скажут за Жукова, то Терехов автоматически становится врагом проевропейским харьковчанам, а он расчитывает на их голоса во втором туре мэрских выборов. Если победит название генерала Григоренко, то Терехов станет врагом своему основному электорату.



При этом Терехову явно выгодна неопределенность в вопросе переименования проспекта, но попиариться на этой теме он всегда готов. А если в вопросе будет поставлена точка – то и тема для пиара пропадет.

