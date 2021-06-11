У скандалі з формою національної збірної не варто вдаватися до емоційних рішень Вадим Трюхан

2021-06-11 10:16 370

Якщо не вдасться повернути на форму національної збірної України другу частину нашого лозунга, - слова "Героям Слава!", то ухвалювати якихось емоційних рішень, типу бойкоту ЄВРО чи спроби вийти в цій же формі на перший матч, не можна у жодному випадку.

А от що треба зробити, так це вийти у фінал, виграти його і після цього, на фоні стадіону "Вемблі" у Лондоні, крикнути всім разом, у тому числі з тими вболівальниками, які приїдуть до Англії на матч, з руками на серцях, - "Слава Україні! Героям Слава!" І то тричі.

А росіяни хай удавляться, чи радше подавляться своєю ненавистю до нас, українців, і до нашої Батьківщини - України, яка їм стала кісткою в горлі. І то стала не два дні тому, як ця тема виникла, а одразу після проголошення Україною незалежності.