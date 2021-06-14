Героям слава! сохранится: то ли за картой, то ли в ее центре Янина Соколовская

2021-06-14 09:45 111

Глава УАФ Павелко заявил, что достиг с УЕФА компромисса относительно надписи «героям слава» на футболке, которую требовало удалить УЕФА.

А именно: «на период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайна формы, на внутренней стороне футболок (там где раньше была надпись «героям слава»), будет добавлен еще один элемент.

Это утверждённая утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и ещё одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины».

А теперь объясните мне, как "за картой" может быть "в центре границ".

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