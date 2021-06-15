​ ИТОГИ САММИТА НАТО В КОНТЕКСТЕ ВСТРЕЧИ БАЙДЕНА С ПУТИНЫМ Максим Яли

2021-06-15 08:39 333

Байден едет в Женеву на встречу с Путиным с хорошим раскладом карт. Ведь даже малейший намек на вероятность членства Украины в НАТО - как серпом по яйцам для Москвы.

А так, согласно итоговому Коммюнике саммита НАТО, который завершился в Брюсселе, ворота в Альянс для Украины остаются открытыми.

Вроде как появилась и какая-то "конкретика", к которой накануне так призывал Зеленский своих западных партнёров.

С другой стороны, все прекрасно понимают: условий для предоставления ПДЧ Запад может выставлять сколько угодно.

И ведь они касаются не только военной сферы, но и судебной реформы , и борьбы с коррупцией. Даже уже на провалах в выполнении этих двух пунктов "отфутболивать" украинское руководство по вопросу предоставления ПДЧ можно сколько угодно долго.

Ну это если вдруг Зеленский только не решит с коррупцией по-настоящему бороться, а суды реформировать.

Так что для встречи с Путиным это как раз то, что нужно.

И Офис Президента также сможет преподнести это как свою очередную "перемогу" и лично Зеленского на дипломатическом фронте. И ведь расскажут завтра , что все только благодаря личным звонкам Зеленского Байдену и Джонсону!

Но главный итог - накануне встречи с Путиным у Байдена появилась еще одна козырная карта на руках.

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