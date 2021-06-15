Остров сокровищ или Пираты Карибского моря на Банковой Ефрем Лукацкий

2021-06-15 10:42 222

Все знают, что офис президента Украины располагается на Банковой 11 и был построен в 1936-1939 годах в духе сталинского ампира. Чего только в нем не располагалось. Штаб Киевского военного округа, в годы войны в здании располагался генералкомиссариат, а улицу переименовали в Бисмаркштрассе. Затем в здании находилось ЦК КПУ аж до 1991 года, после чего здание превратилось в администрацию (офис) Президента Украины.

Начиная с обретения Украиной независимости, я снимал интервью глав государства в этом здании, и мне всегда было интересно рассматривать, как каждый новый глава пытался менять облик, интерьер здания.

Во времена Леонида Кравчука я застал бюсты Ленина, серпы с молотом и другие Советские символы в интерьере. При нем же на этажах стали появляться пустые ниши от бюстов. В кабинетах был партийный дизайн, массивный стол и много телефонов. Гербом страны уже был тризуб, но еще долго советская символика присутствовала в интерьере.

Леонид Кучма радикально изменил дизайн, начиная с этажа, на котором работал. Золото -- нет не верно, очень много золота -- пошло на интерьер. Кто-то упрямо хотел превратить бывшее здание Коммунистов в Парижский Версаль. Вместо звезд появлялись лепнина с золоченными лилиями и прочими цветами. Интересно было наблюдать за лицами лидеров иностранных государств, смотрящих на эту цыганскую роскошь в нищей стране.

Надо отдать должное: Кучма любил фотографию, и в коридорах было много документальных фото.

Виктор Ющенко приступил к перестройке интерьера с присущим ему вкусом. Глечики, старинная резная мебель и конечно, бюст Кеннеди украсили его кабинет. В коридорах появились картины с украинским пейзажами и гобелены. Виктор Андреевич унес с собой антикварную мебель, а Виктору Федоровичу Януковичу нравился блеск золота, и он внес свою лепту, а деревенские пейзажи стали заменять музейные экспонаты. Блеск золота мешает нормально снимать, давая засветки от отражения вспышек.

Петр Алексеевич Порошенко давал интервью в кабинете, похожем на кабинет профессора истории. Стены заставлены книжными шкафами с книгами в основном академического содержания. Золото только на корешках книг. Не буду кривить душой, такой интерьер мне нравился.

Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами.

Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, -- неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". В этот раз лампочки не горели.

Теперь коридоры офиса Президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах.

Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь.

 

Источник фб

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