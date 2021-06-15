Надо в НАТО или плач Ярославны Янина Соколовская

2021-06-15 17:08 1073
 
Снова порадовала пресс-служба Зеленского. На этот раз она цитирует расстроенное заявление президента: "Украина заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны ЕС". Если судить по этому высказыванию, то НАТО - приз, который дают хорошим странам и не дают плохим. И мы страшно хотим, чтобы нашу хорошесть и прилежаность заметили: мы же форпост, символ бескорыстия и защиты всего западного мира, который этого не ценит. 
 
Но НАТО - совсем не приз, отношение к нему неоднозначно даже у стран-участниц. И мы помним крик, издаваемый Трампом в адрес Германии, которая не внесла на нужды НАТО 2% своего ВВП.
 
Зато мы уже и не помним, когда реализовывался самый важный для нас 5 пункт Северо-Атлантического договора о совместной защите государств-членов альянса в случае нападения на них. 
 
Потому считать НАТО подарком, как минимум, наивно. Говорить об этом  вслух, заявляя, что мы достойнее тех, кто уже в альянсе - неосмотрительно. 
 
При нынешних раскладах наше положение вполне выгодно - мы не платим НАТО проценты от ВВП, зато получаем от альянса и непосредственно от Штатов военную помощь. 
 
Да, хотелось бы больше, но над этим надо работать, и не в режиме обвинительных заключений. 
 
А сближение с НАТО идет вполне успешными шагами, хоть и не формализованными пока в членство. Если раньше украинские  Вооруженные Силы соотносились с западными, как советских штепсель с евророзеткой, то теперь многое унифицировано. В Очакове построена натовцами штабная база управления. На Яворове и других полигонах трудятся инструкторы, присланные странами НАТО. То есть процесс идет, развивается и финансируется не за украинский счет. Это - уже повод говорить о неоформленном браком сближении Украины и НАТО. А учитывая, что хорошее дело браком не назовут, наша задача - получить максимум от ныне сложившейся ситуации. 
 
А плач Ярославны пора оставить в прошлом.

 

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