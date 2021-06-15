Харьковская власть накрылась Кернесом Янина Соколовская

2021-06-15 19:10 370

Чем бы ни жила страна, а Харьков по-прежнему живет Кернесом. Забавно, но вот уже полгода и.о мэра Игорь Терехов рассказывает об увековечивании памяти Геннадия Кернеса. И сегодня Терехов торжественно объявил, что у него даже что-то получилось сделать. Почти.

Сегодня топонимическая комиссия горсовета решила рекомендовать депутатам на ближайшей сессии (14.07) присвоить покойному мэру звание почетного гражданина города. Ирония в том, что Терехов вполне мог инициировать вопрос о присвоении Геннадию Кернесу звания почетного гражданина Харькова еще в начале года. И этот вопрос был бы уже минимум три месяца, как решен.

Но дело в том, что память Кернеса для Игоря Терехова - исключительный источник предвыборного пиара. Этот источник не бездонный, а растянуть надо до дня голосования 31 октября. Как градоначальнику, ему ведь совсем нечем похвастаться, поэтому едет к своей цели на чем может.

Тема Кернеса в риторике Терехова оживляется с ежемесячной периодичностью – будто по графику. Вот опрос об увековечивании памяти Кернеса дважды за последние пару месяцев запускали. Был еще один раньше – зимой. Результаты двух ушли вникуда, о третьем Терехов обещает отчитаться после 27.06, дня рождения Геннадия Кернеса. А 14.07 – голосование на сессии о присвоении Кернесу почетного гражданства Харькова.

Обещания Терехова увековечить сменяются по очереди опросами общественного мнения и предложениями присвоить звание почетного гражданина. Но – с самого начала года, когда зашла речь о памяти Кернеса, все это продолжает оставаться пустым звуком. Ведь в реальности не делается ничего, все под благовидными предлогами переносится на будущее. Что ж, мастерство вешать лапшу на уши избирателям – это тоже мастерство. Ценители могут поаплодировать.

С другой стороны, присвоение Кернесу почетного звания - это не какой-то эксклюзив. Кандидатуры потенциальных почетных граждан вносятся пакетом, кроме Кернеса в нем еще 13 имен. Например, врач Евгений Комаровский. Человек однозначно заслуженный и достойный.

Весной, в разгар пандемии коронавируса в Харькове Комаровский прочел перед депутатами и Тереховым целую лекцию о COVID-19. Этот акт просветительства был, наверное, самым интересным и полезным, что случилось тогда в горсовете. Ну и Терехов себе нарисовал звездочку на фюзеляже – мол, коронавирусу противостою вместе с Комаровским!

Хотя именно в это время харьковские больницы лопались от наплыва ковидных пациентов, приходилось больных развозить по области. Да и Комаровский на прямой вопрос ответил тогда на сессии – город мог сделать намного больше. И, видимо, только вежливость помешала доктору прямо сказать: а, если честно, то вы, г-н Терехов, провалили борьбу с коронавирусом.

С достойным увековечиванием памяти Кернеса, как видим, тоже провал. Хотя для этого нужно не так уж и много, но Терехову по политическим причинам выгоднее и дальше плясать на костях покойного, чтобы поднять свой рейтинг.