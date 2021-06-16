ОНИ СОШЛИСЬ: какие "красные линии" согласуют Путин и Байден Сергей Станкевич

2021-06-16 21:05 222

Сегодня в Женеве состоится саммит президентов США и России.

Работать будут минимум 5 часов, даже без обеда, на бутербродах, со свободной ротацией команд в рабочей комнате.

Символически саммит станет рубежным:

- для США (они окончательно перестанут быть гегемоном мира, явившись на свет в роли группового лидера "коллективного Запада", впрочем, внутренне расколотого);

- для России (она перестанет быть "региональной державой" и вернётся в статус глобальной, но, к счастью, с разумно ограниченной миссией и программой);

- для Евросоюза (он закрепляет за собой позицию стратегической автономии в составе Запада, не желая однозначно воевать ни с Россией, ни с Китаем);

- Для Китая (он окончательно выходит из эпохи исторического комфорта на холодный перекрёсток цивилизационной конфронтации с Америкой).

У России во время саммита будет возможность внятно обозначить свою позицию: вдоль границ России отныне жёстко очерчена зона миротворческого влияния и безопасности. Здесь никто не может действовать без учёта интересов РФ. Все обязаны соблюдать три простых правила: не приближать (враждебные блоки), не размещать (угрожающие войска и вооружения) и не провоцировать.

Да, это красная черта, пересечение которой освобождает Россию, как она считает, от каких-либо обязательств или ограничений в выборе средств чрезвычайной самозащиты. И у России в этой самозащите самый высокий потолок допустимой эскалации.

Признание российской зоны влияния как обоснованной и легитимной необязательно должно быть публичным и тем более письменно закреплённым. Достаточно практического понимания и соответствующего поведения.

Переход РФ и США к общению в терминах взаимно признаваемых жизненных интересов, возможно, откроет путь к прагматическому сотрудничеству сторон в урегулировании ситуаций вокруг Афганистана, Ирана, Сирии, Ливии, Ирака, Северной Кореи.

Урегулированию конфликта в Украине могла бы способствовать совместная резолюция РФ и США в Совбезе ООН по миротворческой миссии на Донбассе. Миротворцы с мандатом ООН из ненатовских стран могли бы гарантировать эффективное разделение воюющих сторон, прекращение огня, контроль над складами с тяжёлым вооружением, безопасность проведения первых выборов.

США пора бы дать прямой ответ на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Это ограничение Россия уже соблюдает в одностороннем порядке.

Вашингтон мог бы откликнуться и на другое предложение России - создать экспертную группу и выработать меры по борьбе с международной киберпреступностью.

Никаких заведомых гарантий успеха для саммита нет. Но есть шанс подойти ближе друг к другу, пусть и оставаясь на дне.