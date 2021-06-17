Один садит, другой пилит - чем порадовала харьковская власть Янина Соколовская

2021-06-17 17:21 518

Один садит, другой пилит - чем порадовала харьковская власть

Президент Зеленский занялся высаживанием миллиарда деревьев. Хайп от этой новости уже прошел, все посмеялись, хотя ничего смешного в ней нет – Саудовская Аравия, например, планирует посадить 10 миллиардов деревьев, что в песках горячей пустыни сделать гораздо трудней, чем в Украине.

И главное, у всех таких проектов есть серьезная экономическая подоплека – озеленение, в особенности городов, позволяет государствам, которые взялись за такие проекты, получить так называемые «углеродные кредиты». Простыми словами – эти кредиты позволяют избежать дополнительных международных пошлин на продукцию, которую государство везет на экспорт. Кроме того, эти кредиты можно передавать другой стороне – за деньги, безусловно. И курс этих кредитов постоянно растет.

Но это так видится в Офисе президента. А в регионах происходит противоположное. Например, в Харькове местная власть деревья пилит. Причем в парковой зоне. И что впечатляет особо – под прикрытием чужих экологических проектов. А Игорь Терехов, и.о. мэра и кандидат в мэры даже пытается построить на этом свой предвыборный пиар.

Внезапно в его предвыборной газете на первой полосе появился план «Зеленого каркаса Харькова» – это, по сути, сеть «зеленых коридоров» по всему городу. Они должны связать все районы Харькова парковыми зонами и вело-пешеходными маршрутами, изолированными от потоков автотранспорта. Но ни сам Терехов, ни горсовет, ни мэрия к этому плану абсолютно никакого отношения не имеют. Концепция «зеленых коридоров» разработана харьковскими экоактивистами.

А что делает Терехов? Понятно – пиарится на чужой работе. Но кроме того – активно реализует схему по незаконной раздаче земли в парковой и прибрежной зоне под застройку. То есть, именно там, где должны быть созданы те самые «зеленые коридоры», которые Терехов обещает харьковчанам на первой полосе своей предвыборной газеты!

Но это тоже еще не вся история. Земельные участки выделяются с явным нарушением законов.

Схема выделения земли такая: будущий застройщик загодя покупает небольшое заброшенное строение либо строит МАФ, а затем мэрия под предлогом сноса старого и строительства нового выделяет там же участок земли в сотни раз больший, чем было под МАФом или заброшенным домом. Это позволяет обойтись без конкурсных процедур земельных торгов.

По такой схеме уже выделено не менее 30 гектаров земли в прибрежной зоне реки Харьков. Понятно, что с таким размахом нарушаются также нормы, ограничивающие предельную близость застройки к водоемам. А сколько деревьев мешают этим застройкам – можно себе разве что представить.

Трудно поверить, что и.о. мэра, он же секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов не в курсе всех этих схем и нарушений. А раз в курсе и не вмешивается – то получается, что он их покрывает. И это ему не мешает одновременно обещать своим избирателям «Зеленый каркас Харькова». На застраиваемых с его одобрения территориях.

В общем, Зеленский, конечно, неисправимый романтик, садит деревья. А Терехов, да – прагматичный хозяйственник, он у себя в Харькове деревья пилит.