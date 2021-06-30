СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ЕВРО-2020: что показали нам победы Максим Яли

2021-06-30 16:52 296

Первое, что стоит отметить относительно чемпионата Европы по футболу - это несоответствие реальной даты и в названии. Год назад коронавирус в буквальном и переносном смысле слова остановил время на планете Земля.

Никогда не было в истории такого "глюка", чтобы на логотипе чемпионата красовались цифры с прошлогоднего календаря. А если еще добавить немного столь любимой в Украине мистики, тем более после такой приятной Победы сборной Украины над Швецией, то напомню, что победили мы с тем же счётом, что и на матче открытии и первым в истории для Украины на Евро в Киеве в 2012 году.

Но перейдём к политологии.

Пожалуй, футбол, как спорт номер 1 в мире, является одной из тех сфер, в которой глобализация проявилась и повлияла на развитие столь существенно.

И здесь наблюдается не маргинализация , характерная для социально-экономических последствий для международной системы и обществ, но как раз наоборот - УРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ КОМАНД.

В 1/8 финала было много сюрпризов и неожиданных результатов. Главная из которых- вылет действующих чемпионов мира французов от скромной по меркам футбольных достижений Швейцарии.

А ещё чехи выбили голландцев, считавшихся фаворитами не только в 1/4-й.

А были ещё австрийцы, которые дали серьезнейший бой итальянцам, которых изначально записывали в фавориты чемпионата. , Что они успели подтвердить своей игрой в группе. Ну а голевая феерия в матче Хорватии с Испанией и итоговые 5-3 в дополнительное время - это прекрасное блюдо не только для футбольных гурманов, но и простых домохозяек.

Характер, сила Духа - вот те качества, которые легко бьют класс, если он не подтвержден соответствующим психологическим настроем.

Я, кстати, прогнозировал победу Украины над Швецией исходя, в первую очередь, из этих факторов.

Наших игроков и тренера после отвратительной игры и проигрыша Австрии, на которую игроки сборной Украины вышли явно с легка шапкозадирательским настроем, неделю все "песочили", кому не лень.

И это было и по делу, и вовремя. А дальше критика и давление общества воплотилось в результат. Глаза у игроков горели, ноги бегали, все как нужно.

Ну а шведы, благодаря которым мы и пробились в 1/8 после их осознанной и желаемой победы над поляками, вышли на игру уже слегка поверив, что уже победили.

А ведь много и не нужно, на самом деле. Малейшая потеря концентрации плюс улыбка Фортуны твоему сопернику, и ты уже за бортом .

Такие поражения, признаюсь я вам по своему личному спортивному опыту, самые обидные и сильно бьют по психологии. Но изменить уже ничего нельзя.

Возвращаясь к трендам и особенностям. Почему и за счет чего так выровнялся уровень игры команд, и почему вчерашние "тёмные лошадки " и "середняки" дают бой и даже "выносят" признанных фаворитов?

Посмотрите, к примеру, на сборную Австрии. Её еще называли "бундестимом". Потому как абсолютно все игроки являются игроками Бундеслиги.

Чехия, Хорватия, та же Швейцария. У нас, к примеру, игру и результат делают, в первую очередь, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский и Яремчук, которых играют в сильных европейских чемпионатах.

И чем больше таких игроков в команде, тем сильнее она играет.

Еще один интересный тренд, впрочем не новый - это состав команд и растущая доля в них представителей потомков мигрантов.Сборная Франция - наглядная демонстрация коллониального прошлого этой бывшей империи.

И чем больше мигрантов в стране, тем больше их в сборных. Хотя если посмотреть на ту же Францию, то может показаться, что в этой стране живут уже только афроафриканцы?

Здесь речь идет о уже о другом психологическом факторе - мотивации. Для детей мигрантов, особенно из африканских стран, футбол - это едва не главный шанс в жизни и возможность вытянуть счастливый лотерейный билет.

Другое проявление, связанное с интенсификацией миграции и разделением рынка труда, связано с натурализацией игроков. Экс-бразилец Марлос в сборной Украине - наглядное подтверждение. Уже сложно встретить команду, в которой нет игроков не европеоидной расы или метисов.

Особо стоит отметить влияние на футбол технического прогресса и тотальной диджитализации.

Система видео повторов спорных эпизодов VAR, однозначно, добавила СПРАВЕДЛИВОСТИ в соревнования и уменьшила влияние коррупции на итоговый результат и человеческого фактора в целом. Условно говоря, гол украинца Дэвича англичанам, как в 2012 -м, сейчас бы точно засчитали. Как и хорватам в игре с испанцами.

Из негативных проявлений ковидного наследия - незаполненные трибуны на стадионах и отсутствие аншлагов на стадионах. Но зато те, кто попадает на стадион, могут ощутить всю ценность момента и свои ощущения ДО и ПОСЛЕ пандемии.

Бросается в глаза, что люди очень соскучились за публичными массовыми мероприятиями. За атмосферой, которая царит на стадионе в таких напряженных с психологической точки зрения матчах.

Потому что человек - социальное животное.

В такие моменты, растянутые во времени, как чемпионаты Европы и мира по футболу, Олимпийские игры - все Человечество и отдельные нации объединяются в порыве положительных эмоций и эйфории победы.

Или наоборот, приходят в уныние после поражений и вылета из турнира их команд.

И подобные соревнования выступают механизмом формирования одновременно двух ключевых для обществ идентичностей- НАЦИОНАЛЬНОЙ и НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ и дают синергетический эффект. С одной стороны - все мы чувствуем себя и гордимся, что являемся украинцами, чувствуя общность с незнакомыми нам людьми, радуясь победе команды.

И дают такие победы национальной команды гораздо больший эффект, чем утопические в украинских реалиях « Армія. Мова. Віра».

С другой стороны, наблюдая за играми сборных Англии, Германии, Хорватии, Дании и даже маленькой, но гордой Венгрии, все мы становимся и чувствуем себя немного чехами, немцами, хорватами, венграми. То есть европейцами. И все политические разногласия с соседями отходят на второй план в такие моменты.

В России, кстати, тоже многие за нас болели. А другие завидовали. Но то их проблемы.

В этом смысле крайне важно, что футбольное поле может делать настоящие чудеса и стирать те, казалось-бы нерушимые границы, которые существуют в политике и разрывы в социально-экономическом развитии обществ - наций. Когда богатые французы еле ноги уносят от венгров. А немецкие бюргеры, политики которых грозят ввести санкции против Венгрии и ограничить им довольствие в "европейской столовой", едва проходят их.

Но именно за это все мы и любим футбол!

Потому что в нем СКАЗКИ иногда случаются. Вот как с нами сегодня!

И все мы СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС СЧАСТЛИВЫ от того, что украинцы!

И все игроки сборной сегодня для каждого из нас - настоящие герои. Которые в буквальном смысле слова, как Беседин, "костьми лягли" в этом матче, но победили!

Причём заслуженно!

Ну а то, что возможно уже после матча 1/4 с Англий 90% из бросающих верх чепчики сегодня, будут вновь материть Шевченко и команду, то уже про менталитет.

Но сегодня о нем не будем.

Сегодня мы ПОБЕДИЛИ!

С чем всех и поздравляю!