Військовий парад на підборах: рівність чи приниження Ирина Геращенко

2021-07-02 10:54 407

В музеї жіночої історії в Харкові є один експонат. Стара валіза , забита взуттям на підборах. Чоловікам, які приходять в музей, пропонують… їх одягти , взяти в руки важкі торби, й уявити , як ти йдеш в магазин, чи мчиш на роботу.

Керівництво Міністерства оборони з логікою не дружить. В мережі з’явилося фото до військового параду до Дня Незалежності, де наші військові крокують зі зброєю і на підборах.

Спочатку подумала, що це фейк. Що хтось сплутав демонстрацію боєготовності нашої Армії і чергове шоу, яке прикрашають женщіни. Але це фото розміщено на сайті МО…

Ми важко виборювали право жінок на кар’єру в секторі безпеки і оборони , ми пройшли величезний шлях. Але проблем залишається багато. Нещодавно ми критикували міністра Тарана, що жінки в армії досі не мають спеціальної білизни, їм видають чоловіче спіднє…, немає бронежилетів з врахуванням особливостей жіночоі фігури. Але мені в голову не могло прийти, що міністр, замість вирішувати проблеми, додумається до підборів на параді! На розпеченому асфальті!

Так, існує наказ, в якому вказані зразки військової форми для жінок, там передбачені підбори влітку і взимку. Але ж це не питання параду і плацу, де чоловіки крокуватимуть в берцях!

Це не рівність! Це приниження!

subscriber subscriber

Еще блоги

Ирина Геращенко Військовий парад на підборах: рівність чи приниження 2021-07-02 10:54 407
Максим Яли СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ЕВРО-2020: что показали нам победы 2021-06-30 16:52 740
Янина Соколовская Один садит, другой пилит - чем порадовала харьковская власть 2021-06-17 17:21 3663
Вадим Трюхан Байден - Путін: шахматна партія з нічийним результатом на користь Росії 2021-06-17 10:33 1739
Сергей Станкевич ОНИ СОШЛИСЬ: какие "красные линии" согласуют Путин и Байден 2021-06-16 21:05 1739
Янина Соколовская Харьковская власть накрылась Кернесом 2021-06-15 19:10 2849
Янина Соколовская Надо в НАТО или плач Ярославны 2021-06-15 17:08 3478
Ефрем Лукацкий Остров сокровищ или Пираты Карибского моря на Банковой 2021-06-15 10:42 1443
Все блоги

Блоги

Ирина Геращенко Військовий парад на підборах: рівність чи приниження 407
Максим Яли СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ЕВРО-2020: что показали нам победы 740
Янина Соколовская Один садит, другой пилит - чем порадовала харьковская власть 3663
Вадим Трюхан Байден - Путін: шахматна партія з нічийним результатом на користь Росії 1739
Сергей Станкевич ОНИ СОШЛИСЬ: какие "красные линии" согласуют Путин и Байден 1739
Янина Соколовская Харьковская власть накрылась Кернесом 2849
Янина Соколовская Надо в НАТО или плач Ярославны 3478
Ефрем Лукацкий Остров сокровищ или Пираты Карибского моря на Банковой 1443
Все блоги