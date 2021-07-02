Військовий парад на підборах: рівність чи приниження Ирина Геращенко

2021-07-02 10:54 407

В музеї жіночої історії в Харкові є один експонат. Стара валіза , забита взуттям на підборах. Чоловікам, які приходять в музей, пропонують… їх одягти , взяти в руки важкі торби, й уявити , як ти йдеш в магазин, чи мчиш на роботу.

Керівництво Міністерства оборони з логікою не дружить. В мережі з’явилося фото до військового параду до Дня Незалежності, де наші військові крокують зі зброєю і на підборах.

Спочатку подумала, що це фейк. Що хтось сплутав демонстрацію боєготовності нашої Армії і чергове шоу, яке прикрашають женщіни. Але це фото розміщено на сайті МО…

Ми важко виборювали право жінок на кар’єру в секторі безпеки і оборони , ми пройшли величезний шлях. Але проблем залишається багато. Нещодавно ми критикували міністра Тарана, що жінки в армії досі не мають спеціальної білизни, їм видають чоловіче спіднє…, немає бронежилетів з врахуванням особливостей жіночоі фігури. Але мені в голову не могло прийти, що міністр, замість вирішувати проблеми, додумається до підборів на параді! На розпеченому асфальті!

Так, існує наказ, в якому вказані зразки військової форми для жінок, там передбачені підбори влітку і взимку. Але ж це не питання параду і плацу, де чоловіки крокуватимуть в берцях!

Це не рівність! Це приниження!