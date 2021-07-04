Итоги проигранной игры: черное и белое Сергій Ніжинський

2021-07-04 16:16 259

Друзі, якщо на чорне ми будемо говорити біле, ні нам ні збірній краще не буде ніколи.

З точки зору позитиву і комунікаційній поведінці українців все вірно, однак і аналіз повинен бути об’єктивним! Ми звісно дякуємо збірній за вихід у цю стадію, але є НЕодне але..

✔️Чому не випустити Довбика у старті або ж при 4:0?.. хлопець на мега піднесенні! І говорити, що в нас немає ким замінити травмованих?..

✔️Відсутність жодних тактичних перестановок під час гри.

✔️Шева вкинув в свій піар перед матчем не мало ресурсів: від медіа в Італії, щоб гарно продатись Мілану до укр ЗМІ, замість концентрації на тактиці.

✔️махати зневажливо на камеру тренерові (Шеві) рукою на своїх же гравців під час 3-го пропущеного-не личить «супер-тренеру»..

Перша команда як тренера у Шеви-національна збірна!! Перша команда як тренера!!!…. А тоді дивуємось, чому студента після ВУЗу призначили Міністром відразу.. ну він же гарно вчився..

✔️Поведінка капітана команди Ярмоленко, який під час зіткнення відмовив Макгваєру потиснути руку мене взагалі обурила… це не рівень капітана

Дякую Шева та команда! Ми завжди будемо вболівати за Вас та об’єктивно!!! критикувати, а найголовніше любити, бо Ви - наші!:)

P.S. “Обидно, досадно, но ладно-ладно-ладно»:)