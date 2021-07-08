Досить критиканства, збірна Шевченка увійшла до вісімки кращих в Європі Вадим Трюхан

2021-07-08 11:49 259

А таки так, істина, - сьогодні на руках носять, а завтра поносять - досі актуальна. На превеликий жаль.

Вчора для збірної флеш-моби влаштовували, а сьогодні зранку не охота в інтернет заходить. Біда з нашими людьми. Зрозуміло, що не всі займаються критиканством нашої збірної, Андрія Шевченка, і всіх і вся. Але багато. Аж надто багато.

Друзі! Видихаємо. Перегорнули сторінку!

А я особисто дякую всім і кожному, хто в збірній, хто з нею працював весь цей цикл, і хто їй допомагав та/або її підтримував.

Достойний виступ. Так робиться історія. І не лише футбольна.

А попереду ще буде багато всього, і непотрібних поразок і гучних перемог. Вболіваймо за наших!

Слава Україні! Слава кожному гравцю, тренеру, службовцю та функціонеру, які причетні до збірної і внесли свій вклад у виведення нашої команди до вісімки кращих в Європі!!!

ПС&NB. А травмованим якнайскорішого одужання і повернення у великий футбол! Нагадаю, - це Буяльський, Коноплянка, Бурда, Попов, Зубков, Бєседін, Малиновський, Кривцов.