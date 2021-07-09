За что и зачем государство в июле убило бизнес? Янина Соколовская

2021-07-09 10:04 3922

Дорогие сограждане, а вы заметили, сколько радостного для вас за первую декаду июля натворила драгоценная власть? Она ведь объявила войну бизнесу - и малому, и среднему, и в особенности – крупному.

Со стахановским задором и в режиме бешеного принтера, в июле Верховная Рада успела много интересного. Теперь дополнительные налоги будут платить аграрии, что безусловно прекрасно в момент открытия рынка земли.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Документ обяжет владельцев паев площадью более, чем полгектара. платить налог с аренды.

К тому же власть вводит налог на доходы физлиц от продажи сельхозпродукции, выращенной на участках, превышающих 0,5 га. А производители мяса птицы и яиц лишаются права платить единый налог, что приведет к массовому банкротству малых ферм и птицефабрик.

Плюс к этому, 6 июля вступил в силу приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, штрафы и т.п. То есть государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов об аресте счетов через Автоматизированную систему исполнительного производства и без ограничений по категориям взысканий. А если денег на счетах окажется маловато, суды будут арестовывать и продавать имущество должников — движимое и недвижимое.

Третья июльская катастрофа, произведённая властью, коснулась стратегического почтового оператора Украины - Новой почты. Госпродпотребслужба, руководимая Владиславой Магалецкой, решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения №49. Поводом якобы стала жалоба клиента о повреждении посылки на 500 грн. А итогом - ничем не обоснованный штраф для Новой почты в размере 10% от стоимости реализованных услуг за предыдущий календарный месяц. То есть 325,8 млн.грн! Их нужно оплатить срочно - за 15 дней. Иначе счета будут арестованы и вся сумма долга будет списана. И деятельность оператора от такого удара может свернутся. То есть далее платить налоги и наполнять ими бюджет он не сможет. В сухом остатке получаем, что одноразово выбив из бизнеса крупную сумму, государство само себя лишает регулярных финпоступлений.

Украинской власти можно только посочувствовать - она мучительно ищет пути наполнения бюджета и не хочет признаваться, что в НАТО Украину не берут не из-за нелюбви к ее президенту, а из-за недостачности прироста ВВП. Но при всем понимании этих печальных усилий власти, сочувствия она не вызывает. Прежде всего потому, что, действуя якобы в интересах граждан, она доит непосредственно каждого из нас.