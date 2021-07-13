​ Что сказал Киеву Путин и какие удары важно не пропустить Янина Соколовская

2021-07-13 09:44 6697

​ У наших правящих слух, взгляд и разум особый. Тем не менее, обращу внимание на то, что именно нужно услышать в письме Путина:

​ - Оно сделано на двух языках, украиноязычный вариант качественный и явно подчёркивает тезис об уважении к украинскому языку, который озвучивается в письме. То есть оскорбительные разговоры российских мелкопропагандистов об "украинском как малороссийском наречии русского" отныне в РФ являются неактуальными. И это якобы пас уважения в сторону Киева.

​ - Письмо озвучивает понятие "триединый народ", это развитие тезиса об общих корнях, выдвинутого украинскими историком Петром Толочко и опровергнутого его же сыном. Это полностью противоречит позиции Киева об отсутствии общих корней и данным исследованием академика Николая Амосова о том, что родственники украинцев - персы, а россиян - финны.

​ - Донецко-Криворожская республика выводится в письме как прообраз нынешнего украинского Юго-Востока, при этом так называемые "республики" не называются. Это тревожный тезис, так как Донецко-Криворожская республика - наиболее яркий прецедент отделения Донбасса с прилегающими территориями в отдельное экономически состоятельное государство. Предполагаю, что и слово "криворожская" возникло неслучайно и адресовано лично Зеленскому как уроженцу этих краев.

​ - Цитирование Собчака с фразой "уходите, с чем пришли", адресованное республикам при распаде Союза, - красный сигнал для Киева и фундамент для территориальных претензий. Речь идет не только о Крыме, но и о Закарпатье, которое также прописывается в письме как исторически русская земля.

​ - Продолжение этого тезиса - в заявлении "Киеву Донбасс не нужен". Фактически это предложение отторгнуть неподконтрольные территории, хотя они составляют не весь Донбасс, а лишь его треть.

​ - Разделение понятий украинского государства и народа - также сигнал опасности для киевской власти и предпосылка для якобы помощи "народу" в борьбе с "государством".

- Заявление о терпеливом восприятии в РФ Украины как неРоссии и тезис о полном неприятии Украины - антиРоссии, критика закона о коренных народах - это оглашенные "красные флажки", которые РФ решила поставить внутри украинской политики и риторики. Фактически это ультиматум и Украине, и Западу, вести дела с которым РФ Киеву не рекомендует.

​ - Отдельно в письме выражается недовольство разворачиванием инфраструктуры НАТО на "наших (т.е. российских) исторических территориях. Это еще одна, дополнительная линия красных флажков, от выхода за которые Киев не откажется.

​ - При этом заявляется, что Украине и России стоит иметь отношения, как у Германии и Австрии, что "Россия открыта для диалога" и что "подлинная суверенность существует в партнёрстве". Финал письма закольцовывает текст понятием "единый народ", а также заявлением, что "Россия - не антиУкраина" .

​ Невозможно не заметить - пожалуй, это самый сложный документ для Украины с неглубоко скрытой опасностью для государства в его нынешних границах. Это жребий, который брошен в сторону Киева, и ему придется отвечать. Но при том, как очерчены "красные линии", у Киева нет шанса ответить не в ключе антиРоссии. То есть с большой вероятностью ситуация пойдёт на обострение, а том числе и по линии США - Рф, а историю Донецко-Криворожской республики попытаются реинкарнировать.