ЗАЧЕМ ПУТИН ПЕРЕВЁЛ СВОЮ СТАТЬЮ НА УКРАИНСКИЙ Максим Яли

2021-07-13 12:07 1147

На самом деле ничего нового в своей статье Путин не сказал. Все эти заезженные тезисы уже 7 лет озвучиваются и тиражируются роспропагандой во главе с Соловьевым, Кисилевым и прочими скабеевыми. Не вижу смысла подробно останавливаться на исторических неточностях, несоответствиях, передергиваниях и т.д.

Самое забавное, что выложив перевод статьи на украинском, Путин тем самым сам "обнулил " главный посыл статьи про "один народ".

Но в сети , указывая на это, не поняли главного - зачем на это пошли в Кремле, прекрасно осознавая возможную реакцию.

К тому же намного более важным является время выхода статьи. Почему именно сейчас? А не в 2014-15 гг., во время пика информационных баталий и "горячей" фазы войны?

А именно после встречи с Байденом в Женеве?

Да потому что негласные договорённости, достигнутые на встрече с президентом США в Женеве, судя по всему, дали Путину не только психологический подъем после 7 лет изоляции и обструкции , но и основания перейти в активное контрнаступление.

И он лично, как автор и инициатор войны с Украиной, решил возглавить очередной "крестовый поход" в борьбе за территории бывшей империи.

Религиозный подтекст, кстати, также присутствует в статье и в семантической войне за "один народ".

Возвращаясь к переводу статьи на украинский и зачем это было сделано.

Напомню, что ещё времен Второй мировой войны зачастую наступлению войск предшествует не артподготовка, а именно пропагандисткая накачка населения, призванная ослабить волю к сопротивлению. Особенно если наскоком и неожиданным ударом желаемого результата с первой попытки лобовой атакой достичь желаемого результата не удалось.

Или же население оказывает активное сопротивление и переходит на партищанскую войну, не я существенные потери оккупантам.

Именно этого, кстати, и опасаются в Кремле, что является серьёзным слерживающим фактором от открытой и полномасштабной агрессии.

В таких ситуациях во время Второй мировой войны на территории Украины или перед масштабным наступлением, или в очагах партизанской сопротивления фашисты сперва разбрасывать листвки с самолётов на русском или украинском языке, в зависимости от региона.

Вот именно как такую листовку с призывом не сопротивляться оккупанту и стоит рассматривать статью Путина, в которой народ хороший, а во всем виновата украинская власть, которая "легла" под американцев и "продала народ с потрохами".

И, подчеркну, перевод на украинский вовсе не случаен.

Так что вместо того, чтобы насмехаться в сети, указывать на исторические неточности и пропагндистские клише, необходимо начинать готовится к возможному военному наступлению и обострению ситуации на Донбассе.

Уверен, в случае, если Байдену с Меркель и Макроном не удастся уговорить/нагнуть Зеленского начать выполнять политическую часть Минских соглашений, в дело может вступить Путин.

Только аргументы и средства принуждения к "миру" у него сильно отличаются от его западных "партнёров" , в чем Украина уже могла убедиться в 2014-15 гг.