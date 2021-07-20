Знаете, почему запад всегда побеждает восток в Украине? Александр Скубченко

2021-07-20 08:08 481

Знаете, почему запад всегда побеждает восток в Украине? И речь не только о частях самой Украины. Запад берёт в свои ряды только лояльных, и способных из них делает ресурсными. Восток же привык брать уже ресурсных, проявляя пренебрежение к лояльным себе.

Вы можете представить, что зам главреда "Украинской правды" заявит, что Бандера — преступник? Это будет последнее, что этот зам заявит в своей карьере. Никакого "каждый имеет право на личное мнение" там не будет — абсолютная лояльность тому, чем занимаешься, или пошёл вон.

У востока всё иначе — на лояльных себе можно не обращать внимание: всё равно нас поддержат. А потом удивляются, что ресурсные их кидают, проявляя лояльность политическим врагам. Так и получается, что в итоге — слаб и в одиночестве. Своих оттолкнул, а ресурсные кинули.

Пока мы будем рассуждать о терпимости к другим взглядам, о том, что "мы не должны упрдобляться тем, кого критикуем сами", мы будем в ж@пе. Потому что, как писал классик, "в непротивлении злу насилием есть своя прелесть, но она на руку подлецам". Тебя преследуют за твои взгляды, но ты будь терпим к их взглядам.

Чем больше мы не хотим быть жёсткими с подлецами, тем больше подлецы нас гнобят. Добро потому и проигрывает злу, что зло — злое, и никогда добром на добро не ответит. Да-да, надо быть терпимым к другим взглядам, — будет твердить нам зло. Но никогда зло не будет терпимым к нам.

Абсолютная нетерпимость к майдану и всем его "нарративам", абсолютная лояльность тому, во что веришь — это единственный путь к победе над злом. Иначе — сиди на ж@пе ровно и терпи. Жди и надейся, что майдан вдруг решит, что ты — тоже человек и к твоим взглядам надо относиться терпимо. Но чудес не бывает.

Источник фб