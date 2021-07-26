Домовленості по «Північному потоку-2» - це зрада, ми можемо називати речі своїми іменами Игорь Гаврилов

2021-07-26 08:30 296

Домовленості по «Північному потоку-2» - це зрада, ми можемо називати речі своїми іменами. І осад є ще гіркішим тому, що до останнього час у звучали пафосні заяви про підтримку українських інтересів і цінностей. Мільярд на Зелений Фонд - дякуємо, але, чесно кажучи, коменсатор слабенький.

За цю зраду «партнерам» соромно, і цей момент сорому треба використати для додаткових перемовин. Оскільки їх рішення створює для України додаткові енергетичні, геополітичні і безпекові ризики, дорожня карта може бути така:

- США та Німеччна ініціюють конференцію кредиторів України на осінь 2021 і піднімають питання заморозки виплати зовнішнього боргу на 5 (можна і 10) років. Реструктуризація без викручування рук і нових відсотків.

- Україна використовує вивільнені кошти на збільшення видобутку українського газу, реконструкцію нафтопереробних підприємств, формування сил територіальної оборони.

- США ініціюють на осінь 2021 конференцію країн - підписантів Будапештського меморандуму.

- США надають Україні договір про статус пріоритетного військового союзника поза НАТО.

- Німеччина ініціює розширення квот для української продукції на європейських ринках.

І навколо подібної програми повинні консолідуватися українські еліти і говорити «одним голосом». А не мірятися, при якому з президентів побудували довший шматок ПП2. І до речі, на коли призначено засідання РНБО з розглядом ситуації, яка склалася?

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