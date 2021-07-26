Украинская обреченность: почему смена руководителей не создаёт потенциал развития Дмитрий Касьянов

2021-07-26 13:46 481

Украинская обреченность…

Украина терпит неудачи одну за одной.

Смена правителей и руководителей не создаёт потенциал развития.

Уходящие год за годом возможности, что были заложены империей, формируют унылый пейзаж за окном и обреченность внутри.

Почему?

Почему неглупые, смекалистые, необделанные, одаренные люди проживающие на богатой земле не могут стать успешными и притягательными?

…..

Слово: притягательный - очень важно в данном опусе, оно выражает объект влечения, которым должен стать социум успешных, уверенных индивидуумов, чей образ жизни хотелось бы добровольно разделить, пожертвовав уже имеющимися моральными и этическими принципами, отказавшись от культурных клише первоначальных этапов развития в других социокультурный парадигмах.

Проще: создать общество - магнит, куда хотелось бы попасть, способное освоить территорию, выработать и зафиксировать мирообраз настолько привлекательный, чтобы его синонимом и именем собственным стало слово притягательный мир (успешный, желанный, влекущий, зовущий…).

…..

Одно из самых важных: это отсутствие коллективной мечты.

Никто не знает, что и когда нужно, для чего и для кого?

Тут осторожно:

все знают что нужно для себя, но никто не знает, что нужно для рядом существующих, соседей по дому, улице, городу.

Никто не думает про общий дом, подъезд, город.

Никто не учит, про уважение, сложение сил, коллективное, командное, совместное. Совместное не только семейное или родовое (поместье, герб, в наследство землю), а совместное: чистый подъезд, парковка возле подъезда для разгрузки автотранспорта, общественный транспорт, ухоженный парк, сквер, не переполненные мусорные баки из-за того, что какое-то домоправление решило экономить на вывозе мусора…

И именно тут, начинается конфликт интересов, когда грязь и неприятный запах стоит на весь квартал, но, в целях экономии, втрой контейнер не ставят, а пытаются запихнуть все в один.

Как правило, это делает управдом, лично, потому что на этом он и зарабатывает, на стандартных тарифах не украдёшь, а вот на постоянных течах и ремонтах текущих - всегда.

А для чего красть?

Для себя.

На новую стиральную машину, новый гараж, новую квартиру, чтобы переехать в дом где не будет стоять этот ужасный запах и смрад от мусорных баков, который он, управдом - что копит на новую квартиру, воруя у домочадцев, не ставя второй бак для отходов, и развёл.

Сделав дом неконкурентноспособным, непривлекательным, создавая заброшенный квартал, город, страну…

Когда мы смотрим на наши города и отрасли экономики, мы видим тоже самое, мосты не крашенные в Киеве ржавеют и валятся, рассыпаются трамваи и троллейбусы, новые инфраструктурные объекты, даже, не проектируются, из кранов бежит затхлая и цвелая жижа, но мэр даже не замечает, он продолжает изображать из себя успешного балбеса.

Рассыпаются заводы и фабрики, государственные предприятия убыточны и вырезаются на металлолом, целые отрасли и производственные цепочки исчезли, а предпринимательская инициатива успешна вне закона, но правительство и дальше продолжает регламентировать то, чего не существует, делая возможность самого факта проявления: не желанным и не возможным.

Министры и их заместители, покидая свои должности стараются уехать зарубеж для реализации своих амбиций, а не создают свой бизнес внутри страны, в которой они же формировали правила и регламенты его создания и ведения.

Лидеры мира перестают обращать внимание на страну, стараются не замечать, но президент продолжает ездить и просить материальной помощи, гранты и кредиты, требует преференций и уважения к интересам, им же разграбленной страны, в которую он сам не вернёт, а для своих детей и жены обустраивает жильё на итальянском побережье или испанском.

Все эти примеры отношения к той среде в которой мы живем, растём, воспитываем детей.

А воспитав, удивляемся или уже нет, а целенаправленно прививаем цель - уехать туда, где не тхнет мусором из-за жадности управдома, не падают мосты из-за самолюбования спортсмена, решившего что ему голову не отбили, а наоборот мозги вставили, где нет временных министров, которые всегда с министерского поста выходят на украденную собой пенсию, где президенты строят дома и виллы для своей семьи внутри страны, где на улицах пахнет цветами и дороги поражают своей ровной геометрией, где можно пить воду из под крана, но…

…, но где ты всегда будешь чужим и второсортным, где это не твоя страна и не твой успех, где ты всегда в гостях, а твои дети всегда в приймах, где говорят на языке хозяев, а не на том на котором тебе хочется, где хохол и холоп синонимы, где тебя и твою семью не ждут, а терпят: за твой труд или деньги.

Мы не учимся любить свою страну, себя в ней, свои дома и города.

Государство не заставляет нас уважать друг друга, подчиняя всех единому закону.

Школы и вузы не формируют уважение к профессии и ответственность к работе и будущей специальности.

Телеканалы, радио, социальные медиа транслируют единый смысл не нужно ценить то что уникально в тебе, в твоей истории, в твоём городе, в тебе..

Уедешь в другой район, город, страну, там заживешь как нормальный человек, а здесь тебя держит только одно - отсутствие денег.

Поэтому воруй, предавай, убивай, выживай и едь в свой рай.

Ну не в свой, а в чужой, но про это ты узнаешь потом, а там уже и поздно будет что-то делать.

Так что же нужно менять?

Первое: информационную повестку внутри страны.

Второе: содержание в учебниках, сказках, фильмах и мультфильмах, формировать новое, которое основано на коллективной ответственности, командной работе и гордости за результат.

Третье: менять отношение к личному успеху, формировать презрение к эмиграции, как социальному лифту.

….

Сто тридцать пятое: создать условия для развития украинского языка.

….

Одна тысяча семьсот сорок третье: подать заявку на членство в НАТО.

….

Две тысячи сорок седьмое: вернуть Крым…



Источник фб