Нас пытаются стереть из истории! Андрей Яценко

2021-07-28 09:17 814

​ Нас пытаются стереть из истории! Мы, группа GreenGrey, практически ровесники Украины. В начале 90х мы, окрылённые независимостью и свободой рванули музыкальные просторы Украины и не только... Песня «Под дождём» наш первый хит и очень важный в истории группы! Мы часто слышим от наших поклонников, что эта и другие наши песни изменили их мироощущения на тот момент, а для кого-то указала вектор развития...

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​ В конце мая этого года нам поступило предложение из офиса Президента, принять участие в Большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвящённый 30 летию Дня Независимости с песней «Под дождем». Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. Началась подготовка.. обсуждения сценария выступления с режиссёрами, тех. детали с менеджментом ...

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​ ... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украино-язычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград , среди них 2е МТV music awards !! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим!

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​ Теперь, в связи с «полiтичною доцiльністью» нас пытаются стереть из истории Украины. Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ!

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​ Да мы поём на русском , но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?

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