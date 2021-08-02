Пророссийскость и Фрейд Янина Соколовская

2021-08-02 14:29 9199

На прошлой неделе вышла серия перепечаток негативной статьи о министре энергетики Германе Галущенко. Учитывая количество и скорость появления публикаций, несложно заметить, что это - организованная волна, ставящая под сомнение объективность СМИ. Вероятно, чтобы скрыть истинных бенефициаров этих публикаций, был выбран привычный для нас и безотказный лейтмотив - обвинение украинского министра в продвижении российских интересов.

А все почему? В среду, 28 июля, правительство по инициативе министра Галущенко приняло решение о передаче в управление в Минэнерго НЭК «Укрэнерго», АО «Магистральные газопроводы Украины» и ГП «Оператор рынка», которые ранее были в ведении Минфина. Понятно, что управление профильным ведомством вместо формальной подотчетности Минфину приведет к совсем другому контролю за этими структурами. И явно это кому-то не понравилось.

К тому же после анонсирования Галущенко пересмотра тарифов для населения ради защиты уязвимых потребителей началась дестабилизация рынка электроэнергии. Она достигла апогея, когда по инициативе Галущенко НКРЕКП был прекращен импорт электроэнергии из России и начались работы по обеспечению автономной работы энергосистемы Украины этой зимой. Цель тут понятна - в 2023 году отключиться от энергосистемы России и Беларуси. В чем, конечно, не заинтересована РФ, теряющая рычаг влияния на Украину.

Именно в этот момент и раздался особо громкий "вой с болот" с обвинениями Галущенко в "пророссийскости". И все это - несмотря на то, что с 2014 года он работал над привлечением РФ к ответственности за экспроприацию собственности крупных украинских компаний в Крыму, а также над делами, которые рассматривал Международный суд ООН - о нарушении РФ конвенций о финансировании терроризма (Донбасс) и о расовой дискриминации (Крым).

Забавно также, что Галущенко обвиняют в занижении цен на электроэнергию для НАЭК «Энергоатом», поскольку именно Галущенко инициировал разработку новой модели ПСО, позволяющей государственным производителям электроэнергии повысить рентабельность и модернизировать предприятия. Заявления министра об этом есть в публичном доступе, они подтверждены реальными действиями.

И теперь уже понятно, что во время дальнейшего реформирования рынка будет возникать все больше противодействия со стороны «заинтересованных сторон". Сорвать подготовку к отопительному сезону, помешать украинской энергосистеме пройти тестирование в изолированном режиме и, соответственно, навредить синхронизации с ENTSO-E, возобновив импорт из РФ и Беларуси и продолжая зарабатывать на «схемах» в украинской энергетике - все это вполне выгодно пророссийским силам. Потому обвинения Галущенко в пророссийскости - это смешно и очень по Фрейду.