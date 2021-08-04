Вбивство Шишова в Києві - це виклик режиму Лукашенка не лише українським правоохоронцям Вадим Трюхан

2021-08-04 11:37 370

Шокований вбивством білоруса Віталія Шишова в Києві.

Це виклик з боку злочинного режиму Лукашенка. І то не лише українським правоохоронцям, а й всій Україні і всьому цивілізованому світу.

Вважаю, що встановлення виконавців, організаторів і доведення вини особисто Лукашенка, як замовника цього жахливого злочину, - це справа честі для новопризначеного міністра Дениса Монастырського і його колег.

Disclaimer. Можливо я звичайно і помиляюсь, але моя особиста думка - це справа рук саме режиму Лукашенка. Як альтернатива, - це могли ще зробити росіяни, щоб остаточно його (Лукашенка) поховати в очах Заходу. Але навряд.

А ще слід зробити системні висновки з того, що відбулося, і внести нарешті серйозні концептуальні зміни в порядок забезпечення безпеки громадян України та іноземців на нашій території. Адже це далеко не перший випадок, коли від рук іноземних спецслужб на вулицях українських міст гинуть іноземці та українці.

Вільні «прогулки» іноземних кілерів Україною не припустимі!

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світлана йому пам’ять!

Джерело: ФБ