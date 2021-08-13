18 медиків оголосили голодування, але продовжують працювати... Чому ? Ольга Богомолец

2021-08-13 18:51 185

18 медиків оголосили голодування, але продовжують працювати... Чому ?

Тому що в країні і в медицині панують показуха і повний бардак, тому що з квітня місяця медикам не виплачують навіть зарплату і тому що відповідно до законів і медичної етики медики не мають права на страйк в робочий час..

Подивіться в їх очі…

У когось вистачить совісті звинуватити цих людей в хабарництві чи в паганому виконанні своїх обов’язків ??

Людяність і чесність влади завжди проявляється у діях. Можна скільки завгодно розповідати про повагу, відповідальність, державне піклування. Але лише реальне ставлення до людей показує істинну ціну таким заявам.

Вісімнадцять лікарів Соснівської міської лікарні, що на Львівщині, оголосили голодування. В принципі, вони й так фактично лишились без шматку хліба: від самого квітня їм не платять зарплатню, а також оздоровчі виплати та «ковідні» доплати (так, ця лікарня приймає хворих на коронавірусну хворобу).

В усьому світі лікарі, які ведуть невпинну війну проти COVID-19 – однозначно герої. У безлічі країн їх появу вітають оплесками, за них моляться лідери церковних громад, політики вважають за честь з ними сфотографуватись.

Людина в білому халаті сьогодні – без перебільшень, людина, що рятує людство.

Але очільники нашої держави навряд чи думають про це, коли розподіляють кошти. На все знайдеться мільярд-другий – на святкові концерти, на будівництво університетів, на нові держустанови з незрозумілими функціями. А на людей, що рятують життя громадян – як бачимо, не знайшлося.

Сподіваюсь, що мій пост і ваша підтримка зроблять так, що соснівських медиків почують в Києві і повернуть ім борг, вибачаться, а ті, хто винен в цій ситуації залишать свою посаду.

Сподіваюсь, влада вдасться до належних заходів, і відновить справедливість. Сподіваюсь, це все лише прикра випадковість, а не загальнодержавна сумна тенденція.

Бо всьому є межа – і ті, хто лишають без коштів до існування людей, які роблять надважливу справу за мізерну зарплату, цю межу переходять.

А медики голодуючи продовжують працювати..

Низький уклін і велика шана героям..