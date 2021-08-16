Падіння Кабулу: Які наслідки для світу матиме зміна влади в Афганістані Вадим Трюхан

2021-08-16 10:52 592

Якось так буденно відбулася здача Афганістану … афганцям. Так. Таліби - це ж не марсіани якісь. На 99% - це якраз афганці.

І тепер виникає одне колюче запитання. А як же так трапилось, що в цю країну за 20 років було вбухано не один трільйон доларів, величезні надзусилля в демократизацію, і все марно?

Боюся, що падіння Кабулу матиме дуже довгограючі і неприємні наслідки для світу. Відтепер гегемонія так званого колективного Заходу на нашій планеті перетворилася в пил. На жаль. На превеликий жаль.

І то це ж не поодинокий випадок. Автократії і хаос нанесли демократії серйозний удар. Щоби оправитись, знадобляться неймовірні і небачені раніше непопулярні рішення.

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Вадим Трюхан Вбивство Шишова в Києві - це виклик режиму Лукашенка не лише українським правоохоронцям 1369
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Андрей Яценко Нас пытаются стереть из истории! 3515
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