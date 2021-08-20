Поход Немки на Москву: Украина ждет итогов Янина Соколовская

2021-08-20 19:52 2368

Они сошлись: Меркель в холодном голубом, Путин в традиционно темном. Голубой, холодный цвет, как нельзя лучше подошёл к словам Путина о том, что отношения России и Германии - "хорошие, деловые". Слова "теплые, дружеские" ни один из участников встречи не произнес.

О чем говорили эти два лидера (уходящая и остающийся) мы можем понимать только по пресс-конференции. Судя по словам Путина, лидеры "координировали позиции"- но не "вырабатывали общую". То есть различия в планах Запада и Востока оказались непреодолимо велики.

По словам Владимира Путина, "говорили о реалиях": "Талибан контролирует Афганистан, успешной американскую операцию назвать нельзя, но мы заинтересованы, чтобы страна была стабильной. Надо не допустить ее развала и навязывания ей иностранных традиций из вне". Также он сообщил, что надеется - "обещания талибов будут выполнены. Нужно не допустить проникновения террористов в другие страны в том числе под видом беженцев".

Намного пессимистичнее Путин был в вопросах Украины. "Мы вместе искали пути достижения мира на Донбассе, добиться этого пока не удалось, идет напряжённость на линии разграничения, обстрелы ежедневно. Украина принимает законы, противоречащие минским договоренностям. Такое впечатление, что Украина решила отказаться от мирного плана",- сообщил президент России и попросил Меркель "поговорить с Украиной", чтоб она от минского плана не отказывалась.

Посвятив Украине основной посыл, Владимир Путин по касательной прошелся по ситуации в Беларуси и в Иране, внутриливийскому урегулированию и терроризму в Сирии.

А затем сказал фразу, посвященную угадайте какой стране: "Необходимо дать народу право самому решать свою судьбу, выстраивая добрососедские отношения и уважая интересы друг друга". Если вы думаете, что это - об Украине, то вы промахнулись. Это - об Афганистане, а рекомендации эти относятся к Америке.

Слушая президента России, Меркель перебирала бумаги на своем пюпитре, не выражая эмоций. И говорила она с крайним спокойствием о весьма проблемных темах. "В Афганистане остаются люди, которые помогали силам НАТО. Я попросила российскую сторону на переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь», — сказала Меркель, вскользь напомнив о том, как талибов недавно принимали в Москве.

Абсолютно чётко она акцентировала тему Крыма: "Наша позиция в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется. И я в любом случае, до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины была гарантирована".

О ситуации на Донбассе канцлер сказала, что Нормандский формат находится в ступоре и назвала его, а не минский, единственным действенным. И акцентировала на том, что на донбасской войне гибнут украинцы. "Нормандский формат - единственный политический,, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я очень сильно выступала за то, чтобы восстановить, дать больше жизни этому формату", - сказала Меркель.

А предложение президента России "повлиять на Киев" она парировала обещанием в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.

И все это Меркель дополнила заявлением о "Северном потоке-2". "Хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, он европейского характера", — сказала она.

Учитывая, что говорила она с той аккуратностью, с которой позволяют ей высказываться 16 лет на посту канцлера, в ее словах каждый найдет свое. Много позитивного уже прозвучало для Киева. Судя по словам Меркель, можно предположить, что она едет в Украину с некими "переходными предложениями" по Донбассу. Пока они похожи на тот букет, который на прощание подарил Меркель Путин. В чью сторону она его отбросит, тому и придется решать вопрос мира в Украине. Похоже, что его обладателями окажутся Зеленский и Лашет, который скорее всего окажется приемником Меркель на посту канцлера.