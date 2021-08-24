​ ​ ПОБЕДА ЧОРНОВОЛА: КАКОЙ БЫ СТАЛА УКРАИНА Янина Соколовская

2021-08-24 08:47 481

​ Я все думаю, что было бы с Украиной, если бы в 1991-ом она проголосовала не за советского идеолога Кравчука, а за Вячеслава Чорновола и Народный рух. Если бы поверила в перемены и не цеплялась за прошлое с ностальгией по колбасе, которую и есть-то было невозможно. Если бы была готова к прыжку, по смелости и эффективности сопоставимому с квантовым.

​ Вот самое очевидное, что тогда бы произошло со страной:

​ - Чорновол и Бойчишин остались бы живы, в руководство Украиной пришли бы не постсоветские функционеры, а диссиденты, националисты высокой формации, прошедшие советские тюрьмы и лагеря и понимающие, чего они хотят для страны;

​ - ядерное оружие не было бы отдано и бессмысленный Будапештский меморандум не появился бы;

​ - Украина не пошла бы на обман "нулевого варианта", получила бы значительную часть средств и зарубежного имущества СССР, сохранила бы то, что числилось за УССР;

​ - военный флот и базы остались бы за Украиной, никакого раздела флота, имущества и кораблей не было бы. В итоге в Крыму не появился бы российский флот, ставший в последствии базой для аннексии. Соответственно, и аннексия бы не состоялась;

​ - не было бы уничтожено под корень, выжило бы и развилось Черноморское морское пароходство (ЧМП), бывшее гордостью Одессы и кормившее не только ее - всю страну. В итоге Одесса стала бы мощнейший портом и морским хабом мирового значения. Развилась бы нефтегавань в порту "Южный", также став хабом, а Одесса получила бы тот статус свободной экономической зоны, за который она боролась с Кравчуком и которому проиграла;

​ - экономический прорыв, который значился в программе Чорновола, был бы реализован. Сохранив промышленность и натянув на страну новые экономические и логистические связи взамен рухнувших после развала СССР, Украина быстрее Польши адаптировалась к новым реалиям. В итоге не в Польшу, а в Украину инвестировал бы Евросоюз, и Украина, а не Польша стала бы витриной экономического чуда ЕС;

​ - учитывая несклонность Чорновола и его команды к коррупции, попытки ее появления были бы пресечены и коррупционная паутина, опутавшая Украину при позднем Кучме, стала бы невозможной. То есть страна бы развивалась на полную, не сдавая кровь олигархам на вывоз;

​ - комсомолько-партийный олигархат, развивавшийся через банки, основанные на деньгах КПУ и ЛКСМУ не получил бы шанса на существование. Вопрос комсомольского и партийного имущества Чорновол бы решал в пользу страны;

​ - идеологически Украина не барахталась бы в проруби пост-компартийных иллюзий, а взяла бы курс на национализм как патриотизм, не подписывала бы Большой договор с Россией, а сосредоточилась на создании договорной базы с США, Европой и, естественно, Канадой;

- в итоге мы не переживали бы миграционный кризис, не находились бы в терзаниях "куда бежать и к кому прислониться", Ассоциация с ЕС стала естественным процессом и наш рынок был бы ориентирован на Запад, а не на Восток;

​ - Вооружённые силы Украины были бы реформированы, перешли бы на стандарты НАТО и к 2000-м были бы боеспособны, а не разворованы и распроданы;

​ - Украина быстрее пережила бы трудности роста и к 30 годам стала бы осознанной европейкой, разумно использующей выгоды своего геополитического положения.

​ ... Но мы не поверили. Чорновол проиграл выборы. Страна впала в постсоветский ступор и супер-гипер-инфляцию - термин, придуманный специально для Украины.

​ Действия Кравчука заблокировали для страны западные кредиты, а когда моя статья об этом вышла в газете-миллионнике Украины "Независимость", Кравчук посвятил ей отдельное парламентское заседание, где лично с трибуны грозил мне тюрьмой. Коллеги-журналисты эти угрозы услышали, разделившись на смелых и понятливых. Понятливые легли под власть и до сих пор успешно служат, прорастая вдоль карьерной лестницы. Смелые ушли в политику. В итоге у нас журналистики нет, а политика - есть.

​ А еще у нас практически нет военного флота и абсолютно нет флота торгового - Черноморское морское пароходство раздали-распродали при Кравчуке. Реализатор этого, тогдашний руководитель ЧМП Павел Кудюкин, за это отсидел в тюрьме. А о роли Кравчука в принципе забыли.​ Как результат всего, что наворотили с момента, когда Чорноволу не поверили, мы получили аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, которую честнее назвать войной.

​ Мы не обеспечили высоких темпов модернизации и не успели вовремя изменить страну, дотянуть ее до европейских стандартов.

​ Мы поверили пустым обещаниям и купились на обман Будапештского меморандума.

​ Мы подарили страну олигархам, которые ей, собственно, и правят, меняя депутатов, премьеров, президентов.

​ В краеугольной точке истории мы повернули не туда, упёрлись в тупик и теперь, чтоб найти выход, должны выполнить полный разворот. Готовы ли мы к этому или нам проще согласиться с фразой так глупо выбранного нами Кравчука "Маємо те, що маємо"?