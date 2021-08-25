Афганістан ламає шаблони Игорь Попов

2021-08-25 08:21 407

Оголошена Талібаном амністія для супротивників - ламає шаблони. Після кількох публічних страт від нової влади очікували масових репресій. Якщо це виявиться реальна амністія, то потенційні втікачі в інші країни матимуть менше шансів на отримання політичного притулку і статусу біженця. Для самого нового уряду це полегшить встановлення стосунків із світовими державами.

Україна ж може на переговорах тепер почути заклики до тотальної амністії громадян, які працювали в адміністраціях ОРДЛО. Аналогії можуть використати не лише російські політики, але навіть західні партнери.

Оголошена Талібаном амністія для супротивників - ламає шаблони. Після кількох публічних страт від нової влади очікували масових репресій. Якщо це виявиться реальна амністія, то потенційні втікачі в інші країни матимуть менше шансів на отримання політичного притулку і статусу біженця. Для самого нового уряду це полегшить встановлення стосунків із світовими державами.

Україна ж може на переговорах тепер почути заклики до тотальної амністії громадян, які працювали в адміністраціях ОРДЛО. Аналогії можуть використати не лише російські політики, але навіть західні партнери.

Источник фб