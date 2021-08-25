Первые экономические проекты с участием «Талибана» Максим Яли

2021-08-25 08:29 370

"Талибан» заинтересован в постройке газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Об этом телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса движения.

Предполагается, что Индия уже в текущем десятилетии станет главным источником спроса на энергоресурсы в мире, обогнав Китай и США. За индийский рынок уже борются крупнейшие поставщики энергоресурсов. При помощи ТАПИ Пакистан сможет влиять на переговоры между Афганистаном и Индией, а также поборется за условия, при которых Индия будет получать газ по гораздо более дорогой цене.

Проект китайской железной дороги Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Проект может быть реализован в случае признания «Талибана» Китаем и полного вывода американских войск из Афганистана. Воплотив в жизнь данный проект, Пекин будет играть серьезную роль в регионе на многие годы вперед.

Источник тг

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