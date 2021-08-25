КАК Я В АВГУСТЕ 1991 ГОДА НОСИЛ БРЕВНО Родион Денисов

2021-08-25 08:55 259

Когда я был маленьким, по телевизору и радио часто передавали интервью с людьми, видевшими Ленина. Один бревно с ним носил, другой охранял его, третий на митинге слушал.

Теперь в Эстонии принято вспоминать август 1991-го. Притом часто о нём вспоминают люди, родившиеся уже после этого времени. И чем моложе они, тем мрачнее у них воспоминания о "коммунистической диктатуре". Мне самому в 1991 году было 15 лет. По нынешним меркам - несерьёзно, если, конечно, не учитывать, что к тому моменту я уже прочитал опубликованные в "Огоньке" мемуары Хрущёва, большую часть Солженицына, живо следил за деятельностью Народного фронта, Интердвижения, ОСТК и бесконечными выступлениями народных депутатов ВС СССР по телевизору. Даже радио "Надежда" слушал.

Пресс-конференцию ГКЧП я слушал на стареньком рябящем чёрно-белом телевизоре в родной деревне в Печорском районе Псковской области. Родня воспринимала происходящее абсолютно спокойно - моя прабабушка Анна 1911 года рождения за свой век пожила и при царе, и при буржуазной Эстонии, и при немецкой оккупации, и при Сталине-Хрущеве-Брежневе-Горбачеве, так что удивить её чем-то было трудно. Прикажут - будем жить по-новому. А лучше или хуже - жизнь покажет.

На следующий день, возвращаясь в Эстонию, с удивлением отметил, что на возведенной некоторое время до этого эстонской "экономической границе" никого не было. Вообще никого - шлагбаум был открыт, а ведь за неделю до этого при выезде люди в форме у нас проверяли документы и просмотрели багажник.

Вернувшись в Таллин, первым что я услышал было сообщение, что "местные решили объявить независимость, но их пока никто не признал". Даже отправившийся в Хельсинки паром "Георг Отс" не был допущен в порт до тех пор, пока не сменил поспешно поднятый эстонский триколор на красный советский флаг.

Затем я смотрел репортажи про БТРы у телебашни. Помню как в эфир "Актуальной камеры" вбежал запыхавшийся одетый в кожанку Владимир Вельман и начал рассказывать о происходящем.

По каналам Центрального телевидения показывали Ельцина на танке и море российских триколоров в центре Москвы.

Но для простого человека это все был внешний шум - важно было заработать на хлеб (я тогда устроился работать, т.к. отцу месяцами задерживали зарплату) и хоть как-то сохранять ясный ум на фоне начавшего передела всего и вся.