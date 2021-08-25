СЕМЬ ЖЕСТКИХ КУРЬЕЗОВ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ Янина Соколовская
2021-08-25 09:07 2960
Вчера было весело и празднично, а сегодня подведём итоги чудес и курьёзов Дня Независимости. Я насчитала семь самых ярких:
- На параде, в одном ряду с посмертно награждаемыми героями, ордена давали шоу-бизу типа Монатик.
- На торжества и государственный праздничный прием не был приглашен ни один депутат первого созыва парламента, давшего старт Независимости. Напомню, их было 364.
- Пятого президента Петра Порошенко изначально не пригласили вообще никуда, но за полтора часа до парада опомнились и принесли пригласительный на парад, где Порошенко и облили зеленкой (как символично). А задержанного хулигана полиция повела в сторону улицы Банковой (символично вдвойне).
- На параде марширующие колонны литовцев объявляли как латышские, а колонну шведов называли финнами. И это в присутствии лидеров данных государств, для которых принцип "какая разница" не работает.
- В День Независимости, не только святой, но и выходной, президент созвал внеочередное заседание Верховной Рады, где в режиме бешеного принтера приняли в первом чтении закон о Большом гербе, который общество не воспринимает. Тем самыи президент поставил точку не только в вопросе герба, но и в деле развития политических карьер "слуг".
- Весело, массово и в присутствии большого количества охраны прошел в Киеве концерт Андреа Бочелли "для украинцев". Правда, их туда не пустили. Но президент зато Бочелли послушал. То есть за государственные деньги для президента смог спеть его любимый артист.
- Ярко отпраздновали День Независимости на телеканале "Киев". Там ведущую посадили в кадр полуголой. "Не останавливайтесь",- сказали зрители стилистам "Киева", и те их услышали сквозь неголубые экраны.