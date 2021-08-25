СЕМЬ ЖЕСТКИХ КУРЬЕЗОВ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ Янина Соколовская

2021-08-25 09:07 2960

Вчера было весело и празднично, а сегодня подведём итоги чудес и курьёзов Дня Независимости. Я насчитала семь самых ярких:

  1. На параде, в одном ряду с посмертно награждаемыми героями, ордена давали шоу-бизу типа Монатик.
  2. На торжества и государственный праздничный прием не был приглашен ни один депутат первого созыва парламента, давшего старт Независимости. Напомню, их было 364.
  3. Пятого президента Петра Порошенко изначально не пригласили вообще никуда, но за полтора часа до парада опомнились и принесли пригласительный на парад, где Порошенко и облили зеленкой (как символично). А задержанного хулигана полиция повела в сторону улицы Банковой (символично вдвойне).
  4. На параде марширующие колонны литовцев объявляли как латышские, а колонну шведов называли финнами. И это в присутствии лидеров данных государств, для которых принцип "какая разница" не работает.
  5. В День Независимости, не только святой, но и выходной, президент созвал внеочередное заседание Верховной Рады, где в режиме бешеного принтера приняли в первом чтении закон о Большом гербе, который общество не воспринимает. Тем самыи президент поставил точку не только в вопросе герба, но и в деле развития политических карьер "слуг".
  6. Весело, массово и в присутствии большого количества охраны прошел в Киеве концерт Андреа Бочелли "для украинцев". Правда, их туда не пустили. Но президент зато Бочелли послушал. То есть за государственные деньги для президента смог спеть его любимый артист.
  7. Ярко отпраздновали День Независимости на телеканале "Киев". Там ведущую посадили в кадр полуголой. "Не останавливайтесь",- сказали зрители стилистам "Киева", и те их услышали сквозь неголубые экраны.
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