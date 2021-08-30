Бустер от Пфайзер или следите за руками Виктория Авербух

2021-08-30 08:54 1628

Впечатляет история, связанная с вакциной. Вот как она выглядит в США, и тут важно "следить за руками":

1. Гендиректор Пфайзер в начале весны заявляет, что его вакцина супер-пупер и иммунитет от нее стойкий, от 9 месяцев и больше.

2. Гендиректор Пфайзер 15 апреля заявляет, что третья доза "скорее всего" понадобится через 12 месяцев.

3. Гендиректор Пфайзер 12 июля заявляет, что эффективность вакцины падает через 4-6 месяцев и нужен бустер.

4. Гендиректора Пфайзера приглашают на ковер к главным медицинским руководителям, после чего все участники встречи подтверждают: паниковать не надо, бустер пока не нужен.

5. 16 июля CDC говорит, что бустер "возможно" нужен людям с ослабленным иммунитетом, но в массовой ревакцинации нужды по-прежнему нет.

6. 8 августа гендиректор ВОЗ вмешивается в эту вакханалию и буквально по слогам объясняет, что массовая ревакцинация бессмысленна, пока большая часть мира не привита - и умоляет отдать лишние дозы в менее развитые страны.

7. 12 августа FDA принимает решение решение о дополнительном уколе для людей с ослабленным иммунитетом, которые находятся в группе высокого риска (всего таких, по подсчетам FDA, около 3% населения). Подтверждается, что в массовой ревакцинации смысла пока нет.

8. Белый дом заявляет, что с 20 сентября всем, у кого прошло 8 месяцев со второй прививки, будут делать третий укол.

9. 27 августа президент Байден заявил, что бустер будут рекомендовать всем не через 8, а через 5 месяцев после второй прививки.

10. 29 августа выступает Фаучи с заявлением, что массовая ревакцинация нужна все-таки через 8 месяцев, а не через 5. Итак: мрнк-вакцины - 3 дозы, Джонсон и Джонсон - две дозы (что, к слову, совершенно не соответствует клиническим испытаниям, на основании которых подавались заявки на одобрение). Причем это относится ко всем, начиная с 12 лет.

ПРИ ЭТОМ:

1. CDC по-прежнему настаивает, что анализы на антитела сдавать не нужно и что вакцинация и ревакцинация необходимы даже переболевшим.

2. Вместо обещанного главой Пфайзера "специально разработанного под новые варианты укола" бустер - это третий укол той же самой вакцины, направленной на прежние варианты.

3. В бумажке, которую от имени CDC выдают всем привившимся, четыре графы. Первые две для заполнения после получения 1 и 2 дозы вакцины, в 3 и 4 графах скромно написано "other".

4. После того, как я в апреле зарегистрировала свою вакцинную карточку в app для жителей штата НЙ, на моем электронном паспорте появилась надпись: истекает 27 сентября. В апреле. Истекает. Когда речь о бустерах еще не шла.

Следим за руками, продолжаем играть в наперстки. Улыбаемся и машем.