Бустер от Пфайзер или следите за руками Виктория Авербух

2021-08-30 08:54 1628

Впечатляет история, связанная с вакциной. Вот как она выглядит в США, и тут важно "следить за руками":

1. Гендиректор Пфайзер в начале весны заявляет, что его вакцина супер-пупер и иммунитет от нее стойкий, от 9 месяцев и больше.
2. Гендиректор Пфайзер 15 апреля заявляет, что третья доза "скорее всего" понадобится через 12 месяцев.
3. Гендиректор Пфайзер 12 июля заявляет, что эффективность вакцины падает через 4-6 месяцев и нужен бустер.
4. Гендиректора Пфайзера приглашают на ковер к главным медицинским руководителям, после чего все участники встречи подтверждают: паниковать не надо, бустер пока не нужен.
5. 16 июля CDC говорит, что бустер "возможно" нужен людям с ослабленным иммунитетом, но в массовой ревакцинации нужды по-прежнему нет.
6. 8 августа гендиректор ВОЗ вмешивается в эту вакханалию и буквально по слогам объясняет, что массовая ревакцинация бессмысленна, пока большая часть мира не привита - и умоляет отдать лишние дозы в менее развитые страны.
7. 12 августа FDA принимает решение решение о дополнительном уколе для людей с ослабленным иммунитетом, которые находятся в группе высокого риска (всего таких, по подсчетам FDA, около 3% населения). Подтверждается, что в массовой ревакцинации смысла пока нет.
8. Белый дом заявляет, что с 20 сентября всем, у кого прошло 8 месяцев со второй прививки, будут делать третий укол.
9. 27 августа президент Байден заявил, что бустер будут рекомендовать всем не через 8, а через 5 месяцев после второй прививки.
10. 29 августа выступает Фаучи с заявлением, что массовая ревакцинация нужна все-таки через 8 месяцев, а не через 5. Итак: мрнк-вакцины - 3 дозы, Джонсон и Джонсон - две дозы (что, к слову, совершенно не соответствует клиническим испытаниям, на основании которых подавались заявки на одобрение). Причем это относится ко всем, начиная с 12 лет.

ПРИ ЭТОМ:
1. CDC по-прежнему настаивает, что анализы на антитела сдавать не нужно и что вакцинация и ревакцинация необходимы даже переболевшим.
2. Вместо обещанного главой Пфайзера "специально разработанного под новые варианты укола" бустер - это третий укол той же самой вакцины, направленной на прежние варианты.
3. В бумажке, которую от имени CDC выдают всем привившимся, четыре графы. Первые две для заполнения после получения 1 и 2 дозы вакцины, в 3 и 4 графах скромно написано "other".
4. После того, как я в апреле зарегистрировала свою вакцинную карточку в app для жителей штата НЙ, на моем электронном паспорте появилась надпись: истекает 27 сентября. В апреле. Истекает. Когда речь о бустерах еще не шла.

Следим за руками, продолжаем играть в наперстки. Улыбаемся и машем.

subscriber subscriber

Еще блоги

Виктория Авербух Бустер от Пфайзер или следите за руками 2021-08-30 08:54 1628
Янина Соколовская СЕМЬ ЖЕСТКИХ КУРЬЕЗОВ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 2021-08-25 09:07 15244
Ирена Скрипак Темна сторона Дня Незалежності, або закритий захід для своїх 2021-08-25 09:01 1295
Родион Денисов КАК Я В АВГУСТЕ 1991 ГОДА НОСИЛ БРЕВНО 2021-08-25 08:55 777
Максим Яли Первые экономические проекты с участием «Талибана» 2021-08-25 08:29 1036
Игорь Попов Афганістан ламає шаблони 2021-08-25 08:21 999
Янина Соколовская ​ ​ ПОБЕДА ЧОРНОВОЛА: КАКОЙ БЫ СТАЛА УКРАИНА 2021-08-24 08:47 6327
Янина Соколовская Поход Немки на Москву: Украина ждет итогов 2021-08-20 19:52 10027
Все блоги

Блоги

Виктория Авербух Бустер от Пфайзер или следите за руками 1628
Янина Соколовская СЕМЬ ЖЕСТКИХ КУРЬЕЗОВ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 15244
Ирена Скрипак Темна сторона Дня Незалежності, або закритий захід для своїх 1295
Родион Денисов КАК Я В АВГУСТЕ 1991 ГОДА НОСИЛ БРЕВНО 777
Максим Яли Первые экономические проекты с участием «Талибана» 1036
Игорь Попов Афганістан ламає шаблони 999
Янина Соколовская ​ ​ ПОБЕДА ЧОРНОВОЛА: КАКОЙ БЫ СТАЛА УКРАИНА 6327
Янина Соколовская Поход Немки на Москву: Украина ждет итогов 10027
Все блоги