ДОЛГОЖЛАННАЯ ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО С БАЙДЕНОМ: ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС Максим Яли

2021-08-31 08:35 370

Уже через несколько дней в Вашингтоне состоится столь ожидаемая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Вчера стало известно, что её перенесли в очередной раз с 31-го августа на 1-е сентября. Не вижу здесь никакой «зрады». Скорее, символизм.

В последний день уходящего лета должен завершиться вывод американских войск из Афганистана, поэтому здесь все выглядит логично, учитывая то напряжение ввиду возможных террористических угроз в Кабуле, которое царит сейчас в Белом доме.

После теракта вблизи кабульского аэропорта, в котором погибло 13 американских морских пехотинцев, Байден подвергся ошеломительной волне критики от своих политических оппонентов, которые сейчас даже пытаются инициировать импичмент Байдену в Конгрессе США.

Естественно, никаких реальных перспектив эта инициатива не имеет, учитывая расклад сил в обеих Палатах Конгресса США. За последние два года сама процедура импичмента стала элементом политической борьбы между демократами и республиканцами, целью которой является не устранение от власти президента за нарушение закона, а нанесение ему максимального имиджевого урона накануне выборов. И демократы сами открыли этот «ящик Пандоры». А «промежуточные» выборы в Конгресс США уже не за горами.

Куда важнее для самого Байдена сейчас улучшить ситуацию с рейтингами поддержки своего курса, которые демонстрируют рекордные темпы падения последние недели с начала хаотичной эвакуации из Кабульского аэропорта.

И сейчас все внимание Байдена и его команды сосредоточено именно на том, как в оставшиеся два дня не допустить новых терактов и гибели американских солдат. Все остальные вопросы на этом фоне являются второстепенными.

Когда Байден назначал дату визита Зеленского на 30 августа он, очевидно, не предполагал к каким трагичным последствиям приведёт решение о неподготовленном (как уже стало очевидно даже ему самому) выводе остатков американского контингента из Афганистана.

С одной стороны, президент США хотел выполнить свое обещание встретится с Зеленским до конца лета, которое он дал в телефонном разговоре с ним в июне. С другой - остудить пыл молодого и неопытного украинского политика, который ради повышения своих рейтингов накануне и после Женевской встречи Байдена с Путиным успел сделать ряд необдуманных и эмоциональных заявлений в сторону Байдена. И не только его, кстати.Кроме того, изначальной и главной целью столь поздней даты встречи Байдена с Зеленским было желание обезопасить себя от волны критики со стороны конгрессменов от Республиканской партии. Конгресс сейчас на каникулах, поэтому пламенных речей в стенах Парламента, и тем более резолюций, осуждающих «сдачу» Украины на растерзание Путину после его соглашения с Меркель по СП-2, точно не будет.

Тем более учитывая, что и в Демократической партии есть немало сторонников Украины в противостоянии с Кремлем, которые критически отнеслись к «сделке» с Меркель по «Северному потоку -2» и даже обращались ранее к Байдену с предложением перенести дату встречи на более ранний срок.

Но затем, как мы уже все знаем, последовало бегство президента Афганистана из страны, капитуляция афганской армии, повлекшая преждевременное падение Кабула. И началась эвакуация американских войск и дипломатического персонала из столичного аэропорта, обернувшаяся сильнейшим имиджевым ударом по США в целом, не говоря уже о самом Байдене.

Ну а теракт, совершенный представителями ИГИЛ-Х, повлек уже сильнейшее за все время пребывания Байдена на посту президента США падение его персонального рейтинга. Вот на таком фоне и состоится визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Байденом, которую он так долго ждал и не раз преждевременно афишировал.