ШКОЛА ШКОЛЫ: ЗАЧЕМ МЫ ЖДАЛИ 1 СЕНТЯБРЯ Янина Соколовская

2021-09-01 08:09 518

Я обожаю 1 сентября. Не только потому, что это возможность выпроводить наследников в школу, а и оттого, что память сохранила детское предощущение встречи с одноклассниками и пост-летнего смотра, кто как подрос, повзрослел, загорел, возмужал, похорошел.

Школа воспринималась не как учеба, а как жизненные университеты, общество в миниатюре. Или, по-нынешнему, игры престолов, где нужно было выжить, победить, стать царем горы, продвинувшись по одной из возможных линий: творческой или управленческой. Были и экземпляры вроде меня, шедшие по двум линиям одновременно, и все они сейчас очень заметны на ярких полях нашей (и не только нашей) державы.

Тот, кто не прошел школу школы, может, лучше преуспел в точных науках, потому что не тратили время на переменки и разборки, но он не изучил науки жизненные. Не нарастил опыт выживания и процветания в "квази-государстве".

Но те, кто в нем преуспели, выучили самое важное: трудности можно преодолеть, опасностям нужно сопротивляться, бороться и искать, найти и не сдаваться.

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