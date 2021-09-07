Міністерство освіти зробило те, чого ми чекали від них 8000 років та 967 днів Володимир Костенок

2021-09-07 08:55 1147

Нарешті! Нарешті! Нарешті!

Міністерство освіти зробило те, чого ми чекали від них 8000 років та 967 днів. Це перемога перемог та якесь таке чудо, завдяки якому можна повірити, що Бог є і він нарешті став до нас прихильним.

Міністество освіти і науки України нарешті постановило припинити катувати школярів та дати їм спокійно навчатися, а не займатися відвертою, відсталою хєрньой.

Тож! Згідно з наказом:

1. Учням не будуть знижувати оцінки за "неправильний" відступ кількості клітинок та рядків. (Вже в цьому місці можете починати плакати від щастя)

2. Знято оцінювання каліграфії, залишено лише вимогу, що письмо має бути охайним та розбірливим. (Нарешті нові Тараси Шевченки та Михайли Коцюбинські більше не будуть отримувати незадовільні оцінки тільки тому, що їх вірші та оповідання оформлені неестетично)

3. Вилучено вимоги та критерії щодо підписання зошитів. (Тут можете відкривати пляшку елітного алкоголю та дзвонити друзям та однокласникам)

4. Оцінювання – це конфіденційна інформація, яка стосується лише вчителя, дитини та її батьків. Тобто за оцінки перестануть соромити на батьківських зборах. (Покличте свою дитину, поцілуйте – нарешті ви всі в безпеці)

5. Наявність охайних виправлень, здійснених самою дитиною, не впливає на зниження балу за роботу. (Господи, це просто оргазм, реально оргазм! Нарешті дитині не будуть нав'язувати думку, що виправлення своїх помилок – це безглузда трата часу, бо виправляй, не виправляй – все одно не отримаєш задовільну оцінку! Скасування цієї дурні має стати національним святом)

6. Канікули та свята школярі будуть проводити без домашніх завдань. (Тут пан Міністр еміграції хреститься, починає дивитися в небо, вишукуючи там за хмарами сивого Бога)

Дуже круто! Дякуюємо людям, що проштовхнули ці ініціативи!

Але головне, щоб тепер якомога більше батьків та дітей дізналися про свої права та змогли ввічливо пояснити вчителям, що будуть сперечатися, що починається нова ера в освіті без совкового тупізму у деталях. Деталях, що потім впливають на долі поколінь.

Слава Україні!

Джерело ФБ