Сейчас Верховная рада намерена проголосовать прошение к НАТО о предоставлении Украине статуса основного партнера вне Альянса. Звучит красиво, но, во-первых, поздно - это нужно было делать на годы раньше; во-вторых, бессмысленно - этот статус имел Афганистан, который Штаты то ли бросили, то ли кинули.
Невелики и возможности, разворачивающиеся в рамках "основного партнерства". Если подсобрать то, что пишут компетентные источники, то очертятся насколько пунктов:
- возможность ЗАКУПАТЬ противотанковые боеприпасы с обедненным ураном
- РАЗМЕЩЕНИЕ на украинской территории резервов вооружений, принадлежащих США
- совместные проекты в рамках исследований и разработок Министерства обороны США на основе СОВМЕСТНЫХ расходов
- получение от НАТО излишков средств СПЕЦЗАЩИТЫ
- возможность АРЕНДЫ оборудования для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов
- участие в антитеррористических ОПЕРАЦИЯХ и проектах
- совместное ОБУЧЕНИЕ специалистов в рамках взаимных финансовых договоренностей
- финансирование США коммерческой аренды ОБОРОННЫХ товаров
- возможность для предприятий Украины участвовать в ТЕНДЕРАХ на техобслуживание и ремонт оборудования Министерства обороны США за пределами континентальной части США
- ускоренную обработку экспортных лицензий на коммерческие СПУТНИКИ, их технологии, компоненты и системы.
Эти возможности невелики, если под них не подложены американские триллионы (а их уже закопали в афганских песок). Есть и еще один нюанс: статус основного партнера - не гарантия вступления в НАТО, не "нулевой курс" перед зачислением в "вуз". К тому же шансы, предоставляемые этим особым статусом, ранее были отрегулированы двусторонними договорами Украины со странами НАТО. Они действуют и без формулировки статуса.
И если уж Верховная рада решила статус отношений с НАТО менять, то не просить, а требовать стоило бы ПДЧ с чётко прописанной программой и сроками. Иными словами, нынешнее голосование Верховной рады - это начало предвыборной кампании власти среди евроцентричного электората, а также попытка перехватить тезисы оппонентов по принципу "какая разница".