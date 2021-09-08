Украина и НАТО: статус основного партнера по сходной цене Янина Соколовская

2021-09-08 10:38 333

Сейчас Верховная рада намерена проголосовать прошение к НАТО о предоставлении Украине статуса основного партнера вне Альянса. Звучит красиво, но, во-первых, поздно - это нужно было делать на годы раньше; во-вторых, бессмысленно - этот статус имел Афганистан, который Штаты то ли бросили, то ли кинули.

Невелики и возможности, разворачивающиеся в рамках "основного партнерства". Если подсобрать то, что пишут компетентные источники, то очертятся насколько пунктов:

- возможность ЗАКУПАТЬ противотанковые боеприпасы с обедненным ураном

- РАЗМЕЩЕНИЕ на украинской территории резервов вооружений, принадлежащих США

- совместные проекты в рамках исследований и разработок Министерства обороны США на основе СОВМЕСТНЫХ расходов

- получение от НАТО излишков средств СПЕЦЗАЩИТЫ

- возможность АРЕНДЫ оборудования для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов

- участие в антитеррористических ОПЕРАЦИЯХ и проектах

- совместное ОБУЧЕНИЕ специалистов в рамках взаимных финансовых договоренностей

- финансирование США коммерческой аренды ОБОРОННЫХ товаров

- возможность для предприятий Украины участвовать в ТЕНДЕРАХ на техобслуживание и ремонт оборудования Министерства обороны США за пределами континентальной части США

- ускоренную обработку экспортных лицензий на коммерческие СПУТНИКИ, их технологии, компоненты и системы.

Эти возможности невелики, если под них не подложены американские триллионы (а их уже закопали в афганских песок). Есть и еще один нюанс: статус основного партнера - не гарантия вступления в НАТО, не "нулевой курс" перед зачислением в "вуз". К тому же шансы, предоставляемые этим особым статусом, ранее были отрегулированы двусторонними договорами Украины со странами НАТО. Они действуют и без формулировки статуса.

И если уж Верховная рада решила статус отношений с НАТО менять, то не просить, а требовать стоило бы ПДЧ с чётко прописанной программой и сроками. Иными словами, нынешнее голосование Верховной рады - это начало предвыборной кампании власти среди евроцентричного электората, а также попытка перехватить тезисы оппонентов по принципу "какая разница".