Зачем мы ходили в магазин с ножницами или испытание нищетой Андрей Блинов

2021-09-10 08:16 185

В последний год существования СССР наличия копеек и рублей, как правило, было недостаточно, чтобы рассчитаться за товар. Дезинтеграция страны началась с установления кордонов не только между союзными республиками, но и областями, и даже районами. Гаишники и представители местных властей свободно пропускали пассажирский транспорт, иногда поглядывали в багажник авто мужчин «кавказской национальности», но сурово относились к перемещению грузовиков за пределы региона: «чтоб не вывозили товар».

Особенно запомнилась поездка в Крым в период летней страды-1991: в багажнике канистра, масло, тормозная, прочие полезные жидкости, включая несколько бутылок водки для расчётов, наверху запаска, ремкомплекты, палатка. Все повсюду что-то меняют, на въезде в Крым рэкетирский побор 10 рублей, типа на экологию. В бардачке – талоны на n-ное количество литров А-72/76 и АИ-93, их не хватало доехать от Киева и вернуться назад. Расчёт был на то, что часть заправок продают топливо за рубли. Он оправдался, только в Кировограде пришлось стоять 2 часа, чтобы заправить вожделенные 20 л, больше в один бак не отпускали; потом на одной АЗС, кажется, на Николаевщине, повезло – отпустили по 10 л на каждую голову в машине (а их сразу пять), это было бинго! почти полный бак, дальше хватало талонов.

По всему Союзу купить что-нибудь можно было при предъявлении паспорта с местной пропиской. В Карелии-90, правда, вкуснейшее варенье продали и так. В УССР пошли дальше и ввели в конце 1990-го отрезные фантики, которые официально именовались «карты потребителя», потом «купоны одноразового использования». Это было страшно неудобно: к концу квартала бланки крепко изнашивались, простыни так просто не сложишь в кошелёк, а привычных теперь канцелярских файликов не было. Ну и очереди в кассах двигались крайне медленно, потому что не все кассиры виртуозно владели ножницами – а вырезать лишнее гарантировало скандал: надо было клеить, ставить печать магазина и т.д. Ножницы у ряда граждан были дежурными атрибутами похода в магазин; не всегда у продавщиц таковые были, к тому же заточенные, чтобы нормально резать, а не рвать бумагу.

Было весело, интересно, занимательно, ответственно и страшно всё непредсказуемо. В общем приключения были гарантированы, что собственно и надо человеку подросткового возраста.

Это я к тому, что сегодня ровно 30 лет, как в ряд светлых голов пришло решение ввести купоны многоразового использования с 1 января 1992 года (реально их введут с 10 января). Вскоре, в середине 92-го, они будут объявлены самостоятельной украинской валютой, карбованцами. Впереди маячило испытание многими нулями и нищетой. Но ножницы уже были готовы вернуться к местам кройки и шитья.

Источник фб