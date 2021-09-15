Коли прикра поразка завдяки дипломатичним зусиллям може стати перемогою Вадим Трюхан

2021-09-15 09:44 333

87 днів, з 25 серпня до 18 листопада 1991 року тривала облога югославською народною армією міста Вуковар.

У битві за Вуковар загинуло від 2900 до 3600 (за різними оцінками) людей. ЮНА перемогла, але ця перемога стала піровою. В результаті Хорватія отримала міжнародну симпатію і підтримку.

Вуковар було повернуто у 1998 році Хорватії завдяки політико-дипломатичним зусиллям, у тому числі через механізм місії ООН з підтримання миру.

Зараз це цілком нормальне мирне хорватське містечко. Лиш деякі будівлі не реконструювали досі навмисно, щоб вони нагадували про страхіття тієї вітчизняної війни (Domovinskog rata), як її називають хорвати.

Особливо вражає водонапірна башта, яку, незважаючи на 600 прямих влучень, так ЮНА і не змогла повалити. Вона стала символом боротьби Хорватії за незалежність.

Дай Боже, щоб за якийсь час нескінченні юрби туристів приїздили на територію українського Донбасу і віддавали данину поваги українським героям, які боронили свою Батьівщину від окупантів у Донецькому аеропорту, на Савур могилі, і в десятках інших не менш трагічних опорних пунктах.

Джерело: ФБ