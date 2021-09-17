Статистика по ковиду удивляет или даже умиляет Владимир Фомичев

2021-09-17 09:13 185

За прошлые сутки 6624 заболевших, умерли 99 человек. Год назад, вы сами можете видеть на скрине DW українською, был рекорд, 3584 за сутки и 60 умерших. А сейчас больше на половину.

Мы тогда все чего-то боялись и говорили об ужасающем росте заболевших. Я как раз тогда в ленте читал чуть ли не массовые истории про смерти от Ковид. В этот же период заболела наша подруга Инна Волкова и вскоре от осложнений с ковидом умерла. Ей было 22 года.

Прошел год. В Украине есть на выбор четыре вакцины. Везде, в любой стране мира вакцинированные люди либо совсем не болеют ковидом, либо легко его переносят и нет никакой смертности.

В Украине тем временем по словам Кабинета министров вакцинировано 25 процентов населения. А судя по гуляющим в интернете предложениям купить поддельный Сертификат вакцинации, то таких людей еще меньше.

Хотел написать сухую статистику, а выдал целую проповедь. Такое утро после вчерашней ночи.
Источник фб

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