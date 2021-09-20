Подлая драка на Олимпийском: чему может привести безнаказанность динамовских ультрас Вадим Трюхан

2021-09-20 08:10 1554

Я завжди нормально ставився до ультрас. Вони є практично у будь-якій країні світу, де є футбол. Вони різні. Часто-густо галасливі, відчайдушні, матюкливі, не рідко задиристі. Проте це така субкультура, її слід сприймати спокійно. Завжди поважав сектор ультрас.

Іноді навіть пишався ними, особливо тоді, коли вони формували сотні на майдані, захищали від російських агентів та місцевих колаборантів Одесу, йшли добровольцями на фронт відстоювати Україну від руських орків, які прийшли на українську землю вбивати українців і знищувати Українську Державу.

А сьогодні мені гидко. Гидко читати про те, що окремі представники ультрас мого рідного клубу Динамо Киïв UA вели себе, як бидло, калічячи простих вболівальників з їхнього ж міста.

За що? Та ні за що насправді. Їм просто не сподобалося, бачите, те, що хтось попросив їх не труїти фаєрами дітей, і то не чужих дітей, своїх, з їхнього ж міста, з їхньої країни.

Одне дещо заспокоює, - обійшлося без жертв. Хоча чи обійдеться наступного разу, якщо цей кейс буде спущено на тормозах, як часто в нас буває? Не думаю. Безкарність заохочує до подальших, і то ще більш брутальних, свинських вчинків.

Вважаю, що вчорашні події мають призвести до серйозних наслідків.

По-перше, поліція має виявити всіх до одного молодчиків, провести, оперативно і професійно, всі слідчі дії і подати матеріали до суду.

По-друге, самі ультрас мають виключити зі своїх лав цих покидьків і допомогти слідству.

По-третє, клуб "Динамо", разом з НСК Олимпийский, Киев, мають негайно внести зміни до відповідних протоколів і значно посилити фаховий рівень стюардів та алгоритми попередження в зародку масових заворушень на стадіоні.

Не буде реакції вже зараз, завтра станемо свідками катастрофи. А вона України не потрібна.

Від слова взагалі.

Джерело: ФБ