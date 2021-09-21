Десять уроків Форуму видавців-2021 Александр Красовицкий

2021-09-21 07:36 148

1. Форум фактично не відбувся в звичному для видавців форматі головного свята року.

2. Є декілька причин цього:

Задорогі площі, неправильна будівля, відсутність реклами, відсутність офлайн головного гостя Нобелівського лауреата Ольги Токарчук, цінові війни інтернет-трейдерів, дощ, ПЛАТНІ КВИТКИ, ковід.

Все, крім 2 факторів(дощ та ковід), можна було виправити системною роботою організаторів Форуму.

3. За 2 роки змінилася вся структура і навіть ідеологія книжкового ринку. Попереду всього стоять знижки та зручність.

4. Масові заходи в галузі можуть вигравати при наступних перевагах:

- живе спілкування з цікавими особистостями

- автографи

- новинки в великий кількості

- міжгалузеве поєднання форматів

- мегазірки світового масштабу

- зручність логістики

5. Видавці, які розраховували поліпшити власну економіку за рахунок Книжкового Арсеналу та Букфоруму, програли.

6. Видання книжок до виставок більше не тема. Видання до сезону - тема мінімальна. Оптимізація накладів в бік зменшення - нажаль, тема.

7. Роздрібні продажі через книгарні на стріт-рітейлі - все більший ризик, враховуючи нові потенційні карантини.

8. Розмова видавців з першими особами держави про "швидку допомогу" в зоні бідства - перезріла.

9. Відношення до видавців, бібліотек, книготорговців по остаточному принципу влади всіх поколінь та партій завело нас в ситуацію термінової потреби в реанімації всіх ланок і ланцюгів книжкового ринку

10. Бюджет 2022, який має в собі закладені подальші проблеми для галузі, потрібно серйозно "вдосконалити", але про інституційну підтримку в змінах до бюджету 2021 депутати повинні подбати вже зараз.

І да, захист ринку від книги з Росії, електронного піратства та паперового контрафакту- не знятий з порядку денного.

Джерело фб