ВЫСТРЕЛ КАПЛАН: сестра Сенцова, матерясь, бежит из Украины Янина Соколовская

2021-09-22 08:53 703

Несмотря на то, что она называла украинцев "х@хлами", ей, Наталье Каплан, дали украинское гражданство как родственнице Олега Сенцова. И вот потрясающий результат - она, обгадив, Украину, едет по маршруту чемодан-самолет-Россия (поездов-то нет).

Об этом Каплан написала в Фейсбуке. Она обматерила Украину, назвала его худшей страной для эмиграции и заявила, что возвращается в солнечную Россию.

"Нах@й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала Каплан.

Она не объясняет, с чего вдруг решила уехать, но опровергает подозрения, что ее страницу взломали. "Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", - высказалась Карлан, добавив, что мнение Сенцова по этому поводу ее не интересует, "нах@й брата"- дописала она.

А ведь еще 17 мая 2019 года эта россиянка радовалась обретению украинского гражданства все в том же Фейсбуке. "Свершилось! Я гражданка Украины!", - писала она, удивляясь: почему "х@хлам" удается менять власть революционеым путем.

И пример бегущей Каплан - другим наука:

президенту: не раздавайте в режиме бешеного принтера украинское гражданство, соблюдайте пятилетнюю процедуру получения, не ускоряйте ее, ведь за пять лет многое в человеках способно проявиться. В деле гражданства нужно брать пример с ЕС - мы ж туда идем.

иностранцам: украинское гражданство - это возможность полноценно трудиться на благо Украины, а не жить за наш счет. Мы вас содержать не хотим и не будем. Страна не в том состоянии, чтоб обеспечить вас льготами, бонусами, подъёмным и всенародной любовью. Ей-Богу, нам вовсе не до вас.

украинцам: мы слишком жалостливы к иностранцам, называющим себя страдальцами за Украину. Но на поверку эти либералы, как правило, оказываются не такими уж украинскими патриотами. Им, как правило, интересен украинский политический движ и драйв, ничего большего они к нам не чувствуют, не становятся нами и даже к этому не стремятся.

Потому история Каплан очень показательна - она выстрелила в идею расширения украинства иностранцами. Можно сказать, убила ее на повал. И это к лучшему - "выстрел Каплан" дает нам шанс пересмотреть наше отношение к так называемым "друзьям Украины", активно перепроверить их список. При чем не только в человеческом, но и в глобально-политическом смысле.