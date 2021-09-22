Какова в современном обществе роль протянутой руки, в которой нет оружия Марыля Босакевич

2021-09-22 09:59 148

А вы согласны, что слова «спасибо» и «пожалуйста» - это нечто лишнее, отжившее и вообще неискреннее, и что лучше один раз услышать эти слова, сказанные искренне, чем десять раз «на автомате»?

Я - категорически не согласна. Эти слова не столько подразумевают искреннюю благодарность, сколько выполняют функцию снятого шлема, открытого забрала или протянутой руки, в которой нет оружия.

И сейчас, когда, с одной стороны, из-за не прекращающейся урбанизации физическая дистанция непрестанно и неумолимо уменьшается, а с другой - когда переписка вытесняет личный контакт и возможна даже без знакомства, то есть, ты не видишь лица и не знаешь интонаций, с которыми к тебе обратились, такие слова-маркеры значат лишь «мы с тобой одной крови, я не буду нападать». Они - про безопасность в общении. Про общий язык.

И потому побуждение к действию, высказанное без слова пожалуйста - это не просьба, а указание или приказ. Вполне себе искренний. Потому что такая формулировка - это уже не просто маркер «воспитанности», отмеченный «про себя» снобом, это вопрос вложенных в человека в процессе воспитания паттернов отношения к миру, как к месту, где все тебе что-то должны. Это часть личности. Ну, честно, так себе личность, которая уверена, что весь мир ей «должен».

Источник фб

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